حمله شورشیان الشباب به دو شهر در جنوب غربی سومالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شورشیان الشباب کنترل دو شهر واقع در جنوب غربی سومالی را به دست گرفت. با این حال گفته می شود دو روز است که کنترل این شهرها در درست شورشی ها است.

به گفته یک سخنگوی این گروه شورشی، بعد از حمله به پایگاه نظامیان وابسته به اتحادیه آفریقا شبه نظامیان الشباب توانستند کنترل دو شهر کوچک به نامهای «السالیندی» در ۶۵ کیلومتری جنوب موگادیشو و شهر «مارکا» در مسیر بین پایتخت و بندر براوی را به دست بگیرند.

در همین حال «علی نور» فرماندار فعلی شهر شاباله در نزدیکی موگادیشو، اشغال شهرهای مذکور را تایید کرد وی گفت: نیروهای اتحادیه آفریقا منطقه را ترک کرده اند.

روز شنبه شبه نظامیان افراطی به یک کاروان وابسته به اتحادیه آفریقا حمله کردند و چندین سرباز آنها را کشتند. علی نور می گوید یک بمب کنار جاده ای نیز در شهر مارکا منفجر شده که اطلاع دقیقی از تلفات این حادثه در دست نیست.

گفتنی است اوایل سپتامبر نیز نیروهای اشباب به مقر نظامیان اتحادیه آفریقا در ۹۰ کیلومتری جنوب موگادیشو حمله کردند که طی آن ۱۲ نفر کشته شدند.