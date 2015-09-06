پرداخت ۲میلیارد تومان از بدهی دانشجویان/ استقبال از طرح بخشودگی

مهندس ذوالفقار یزدان مهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به مناسبت فرارسیدن هفته دولت و برای مساعدت به دانش آموختگانی که دارای بدهی معوق به صندوق رفاه دانشجویان هستند، طرح بخشودگی ۵۰ درصد جرایم دیرکرد را عملیاتی کرد.

وی ادامه داد: به موجب این طرح مقرر شد دانش آموختگان بدهکاری که نسبت به پرداخت یک جای کل بدهی خود به صندوق رفاه دانشجویان وزرات علوم اقدام کنند، از بخشودگی ۵۰ درصدی جرایم دیرکرد پرداخت بهره مند شوند.

رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با اشاره به استقبال خوب دانش آموختگان بدهکار از این طرح پیشنهادی و فرصت ایجاد شده، افزود: براساس آمار موجود طی ۲ روز گذشته حدود ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان واریز شده است.

وی ادامه داد: افراد تا پایان شهریور ۹۴ فرصت دارند تا با مراجعه به سایت صندوق رفاه دانشجویان به آدرس WWW.SWF.ir و با وارد کردن کد ملی خود در پرتال دانشجویی نسبت به بازپرداخت بدهی خود به صورت الکترونیکی اقدام کرده و از این بخشودگی استفاده کنند.

یزدان مهر خاطرنشان کرد: دیدگاه مقام عالی وزارت علوم و هیات امنای صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تعامل با قشرفرهیخته و دانش آموختگان است که با اجرای سیاست های تشویقی، هم مطالبات صندوق را وصول کرده و هم پاسخگوی نیاز دیگر دانشجویان باشد.

به گزارش مهر، رئیس صندوق رفاه دانشجویان پیش از این اعلام کرده بود که بیش از یک میلیون نفر دارای بدهی معوق به صندوق رفاه دانشجویان هستند. این دانشجویان تا پایان شهریورماه فرصت دارند تا از طرح بخشودگی ۵۰ درصدی جرایم دیرکرد پرداخت بهره مند شوند.