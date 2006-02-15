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۲۶ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۱۴

/آئين‌نامه اكران در بوته نقد - 4/ مدير سينما صحرا در گفتگو با "مهر":

آئين‌نامه فعلي اكران مشكلات زيادي دارد

بر اساس آئين‌نامه فعلي سينما كه مشكلات زيادي هم دارد، مدت زمان اكران يك فيلم گاه تا هفت هفته هم طول مي‌كشد كه در هفته‌هاي مياني با كمترين ميزان مخاطب رو به رو است.

ايرج مظاهري، مدير سينما صحرا، در گفتگو با خبرنگار سينمايي "مهر" در مورد تدوين آئين‌نامه جديد اكران سينما گفت: "در آئين‌نامه قديمي، سينماها در مورد گروه‌بندي و اكران آزاد بودند و از نظر مدت اكران هم پخش‌كننده فيلم تعيين مي كرد كه يك فيلم چند هفته به اكران درآيد. البته با توجه به مضمون و فروش و نوع استقبال مخاطبان، اين مدت گاه از مدت معقول و مناسب بالاتر مي‌رفت و يك فيلم هفت هفته هم اكران مي‌شد. اين مشكلات عديده‌اي براي سينماها فراهم مي‌كرد، چون يك فيلم بايد خيلي جذاب و قوي در مضمون و ساختار باشد تا بتواند در مدت هفت هفته اكران موفق و پرمخاطبي داشته باشد. برخي از اين فيلم‌ها توان اكران بيش از سه هفته را ندارند و از اين مدت به بعد سالن‌ها با كمترين ميزان تماشگر مواجه مي‌شود."

وي تاكيد كرد: "اين شيوه ضررهاي افتصادي زيادي به سينماها مي‌زند و اميدوارم آئين‌نامه جديد به صورتي باشد كه اكران‌ها را به  نسبت فيلمي كه مخاطب متوسطي دارد، به مدت زمان محدودتري مثلا در مدت چهار هفته برساند."

مظاهري در ادامه افزود: "زماني بود كه وزارت ارشاد اسلامي يك جدول بندي در مورد سياستگذاري‌هايش به وجود آورده بود و گروههاي سينمايي را در چهار گروه طبقه‌بندي مي‌كرد. در اين چهار گروه فيلم‌هاي درجه الف چهار هفته و فيلم‌هاي ب مدت كمتري به نمايش درمي‌آمد و اين طرح موفقتر و كاربردي‌تربود."

وي تاكيد كرد: "سينماهايي كه چند سالنه هستند مي‌توانند با طراحي و برنامه‌ريزي و البته تبليغ مناسب و كافي يكي از سالن‌هاي خود را به نمايش آثار متفاوت و فرهنگي اختصاص دهند تا اين نوع فيلم‌ها هم مجال اكران و ديده شدن پيدا كنند و هم داراي مخاطبان ثابتي بشوند."

کد مطلب 290448

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