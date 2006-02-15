ايرج مظاهري، مدير سينما صحرا، در گفتگو با خبرنگار سينمايي "مهر" در مورد تدوين آئين‌نامه جديد اكران سينما گفت: "در آئين‌نامه قديمي، سينماها در مورد گروه‌بندي و اكران آزاد بودند و از نظر مدت اكران هم پخش‌كننده فيلم تعيين مي كرد كه يك فيلم چند هفته به اكران درآيد. البته با توجه به مضمون و فروش و نوع استقبال مخاطبان، اين مدت گاه از مدت معقول و مناسب بالاتر مي‌رفت و يك فيلم هفت هفته هم اكران مي‌شد. اين مشكلات عديده‌اي براي سينماها فراهم مي‌كرد، چون يك فيلم بايد خيلي جذاب و قوي در مضمون و ساختار باشد تا بتواند در مدت هفت هفته اكران موفق و پرمخاطبي داشته باشد. برخي از اين فيلم‌ها توان اكران بيش از سه هفته را ندارند و از اين مدت به بعد سالن‌ها با كمترين ميزان تماشگر مواجه مي‌شود."

وي تاكيد كرد: "اين شيوه ضررهاي افتصادي زيادي به سينماها مي‌زند و اميدوارم آئين‌نامه جديد به صورتي باشد كه اكران‌ها را به نسبت فيلمي كه مخاطب متوسطي دارد، به مدت زمان محدودتري مثلا در مدت چهار هفته برساند."

مظاهري در ادامه افزود: "زماني بود كه وزارت ارشاد اسلامي يك جدول بندي در مورد سياستگذاري‌هايش به وجود آورده بود و گروههاي سينمايي را در چهار گروه طبقه‌بندي مي‌كرد. در اين چهار گروه فيلم‌هاي درجه الف چهار هفته و فيلم‌هاي ب مدت كمتري به نمايش درمي‌آمد و اين طرح موفقتر و كاربردي‌تربود."

وي تاكيد كرد: "سينماهايي كه چند سالنه هستند مي‌توانند با طراحي و برنامه‌ريزي و البته تبليغ مناسب و كافي يكي از سالن‌هاي خود را به نمايش آثار متفاوت و فرهنگي اختصاص دهند تا اين نوع فيلم‌ها هم مجال اكران و ديده شدن پيدا كنند و هم داراي مخاطبان ثابتي بشوند."