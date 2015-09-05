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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۳:۱۷

۱۳ کشته در حمله مسلحانه به شمال افغانستان

۱۳ کشته در حمله مسلحانه به شمال افغانستان

حمله افراد مسلح به دو اتوبوس در ولایت بلخ افعانستان منجر به کشته شدن ۱۳ نفر از مسافران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، یک مقام محلی منطقه ای که حمله در آن به وقوع پیوست، گفت: افراد مسلح دو اتوبوس را متوقف کرده و ۱۳ نفر از مسافران آن را به قتل رساندند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.

در همین رابطه «عبد الرزاق قادری» معاون فرمانده پلیس بلخ با تأیید شمار کشته شدگان، افزود: مسئولان در حال تحقیق در مورد حادثه هستند. این حمله در حالی به وقوع پیوست که اشرف غنی رئیس جمهوری افعانستان از کشورهای حامی این کشور تداوم کمک ها را خواستار شد و گفت کشورش مجموعه ای از چالش های امنیتی و اقتصادی مواجه است.

وی در کنفرانسی که در کابل و با شرکت هیئت های غربی و سازمان های غیر دولتی برگزار شد، گفت: بازسازی افغانستان مأموریتی طولانی خواهد بود.

گفتنی است شبه نظامیان طالبان با وجود مرگ ملا عمر سرکرده این گروه که انتظار می رفت فعالیت را کاهش دهد، دور جدید حملاتش را از اواخر آوریل شروع کرده که طی آن ده ها نفر کشته شده اند.

کد مطلب 2904496

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