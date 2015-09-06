احداث آبشيرين كن و صرفه جويی دو راهكار اساسی رفع بحران است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از آب و فاضلاب شهری هرمزگان، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در نشست با مدیرعامل آبفای هرمزگان و ائمه جمعه استان، افزود: در خصوص تامین آب شهر بندرعباس از سد و یا چاه های میناب هم نمی توان گفت آب مینابی است چرا كه حكمرانی محلی آب امكان پذیر نیست. همچنین در دوران امروز میان حیات انسان و درخت، انسان مقدم است.

نماینده ولی فقیه درهرمزگان با اشاره به مشکلات کم آبی در شهرهای استان، گفت: استفاده از تکنولوژی شیرین سازی آب دریا و صرفه جویی دو راهكار اساسی است كه اگر محقق شود، بحران كم آبی استان نیز رفع می شود.

وی همچنین نسبت به آبیاری فضای سبز شهری از طریق آب شرب انتقاد كرد و گفت: آب و فاضلاب استان بایستی به طور جدی نسبت به قطع انشعابات فضای سبز اقدام کنند. همچنین شهرداری نیز باید از طریق منابع دیگری كه در اختیار دارد، فضای سبز شهری را آبیاری كند.

آیت الله نعیم آبادی با تصریح بر اینكه ائمه جمعه زبان گویای مردم هستند و بایستی مشكلات مردم را به گوش مسئولان برسانند، تاكید كرد: با توجه به بحران كم آبی در شهرهای استان، تریبون جمعه و جماعات فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ صرفه جویی است كه ائمه جماعات بایستی در قالب توصیه های دینی و مذهبی مسئولان آب را در نهادینه كردن این فرهنگ، یاری و همراهی كنند.

صدور مجوز زیست محیطی؛ ضرورت تسریع در اجرای آبشیرین كن بندرعباس

در ادامه مدیرعامل آبفای استان با اشاره به بحران منابع آبی در هرمزگان و تلاش هر چه بیشتر در حفاظت از منابع آبی استان، گفت: متاسفانه با وجود تمام هشدارها و تلاش های انجام شده ما شاهد افزایش روز افزون مصرف آب در هرمزگان به دلیل افزایش جمعیت و بی توجهی به فرهنگ صرفه جویی هستیم.

حسین خادمی گفت: در حال حاضر آب مورد نیاز شهرهای استان معادل چهار هزار و ۱۰۰ لیتر بر ثانیه است در حالی كه ظرفیت تولید فعلی ما سه هزار و ۵۰۰ لیتر بوده و ۶۰۰ لیتر بر ثانیه کمبود آب داریم.

مدیرعامل آبفای هرمزگان با تاكید بر محدودیت منابع آبی استان و افزایش نیاز آبی در سال آینده به ۲۷۰۰ لیتر بر ثانیه، تصریح كرد: با ادامه روند فعلی منابع آبی موجود، تسریع در روند احداث آبشیرین كن ۱۰۰ هزار مترمكعبی بندرعباس بسیار ضروری است.

وی یكی از دلایل اصلی كُندی اجرای آبشیرین كن بندرعباس را عدم صدور مجوز زیست محیطی این پروژه اعلام كرد و گفت: در صورت صدور این مجوز، فاز اول این پروژه با ظرفیت ۲۰ هزار متر مكعب تا هفته دولت سال ۹۵ وارد مدار بهره برداری می شود و با تكمیل آن ، ۷۰ درصد آب مورد نیاز شهر بندرعباس تامین می شود.