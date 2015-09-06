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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۰:۰۲

استاندار هرمزگان:

هرمزگان را برای دوران پساتحریم آماده کنیم

هرمزگان را برای دوران پساتحریم آماده کنیم

بندرعباس - استاندار هرمزگان گفت: باید استان هرمزگان را برای دوران پساتحریم آماده کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ستانداری هرمزگان، جاسم جادری در دوازدهمین نشست شورای معاونین استانداری هرمزگان از تلاش های معاونین، دست اندرکاران و اعضای ستاد بزرگداشت هفته دولت در استان هرمزگان قدردانی کرد و بیان داشت: برنامه های هفته دولت در هرمزگان، طبق برنامه ریزی و زمانبندی دقیق انجام شد و بنده از تمامی مسئولان، دستگاه های اجرایی، فرمانداران و کسانی که در این هفته به تبیین دستاوردهای دولت پرداختند، تشکر و قدردانی می کنم.

وی با تاکید بر اینکه باید استان هرمزگان را برای دوران پساتحریم آماده کنیم، افزود: اگر آمادگی لازم برای این دوران را نداشته باشیم، با مشکل مواجه خواهیم شد و باید بتوانیم با اولویت بندی و برنامه ریزی مناسب شرایط را در حوزه ها و بخش های مختلف مدیریت کنیم.

استاندار هرمزگان در پایان با اشاره به برگزاری دو انتخابات مهم مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری، تصریح کرد: به مسئولان استان در خصوص انتخابات تذکر می دهم که باید قانون را فصل الخطاب قرار دهند.

 

کد مطلب 2904506

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