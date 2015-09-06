به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ستانداری هرمزگان، جاسم جادری در دوازدهمین نشست شورای معاونین استانداری هرمزگان از تلاش های معاونین، دست اندرکاران و اعضای ستاد بزرگداشت هفته دولت در استان هرمزگان قدردانی کرد و بیان داشت: برنامه های هفته دولت در هرمزگان، طبق برنامه ریزی و زمانبندی دقیق انجام شد و بنده از تمامی مسئولان، دستگاه های اجرایی، فرمانداران و کسانی که در این هفته به تبیین دستاوردهای دولت پرداختند، تشکر و قدردانی می کنم.

وی با تاکید بر اینکه باید استان هرمزگان را برای دوران پساتحریم آماده کنیم، افزود: اگر آمادگی لازم برای این دوران را نداشته باشیم، با مشکل مواجه خواهیم شد و باید بتوانیم با اولویت بندی و برنامه ریزی مناسب شرایط را در حوزه ها و بخش های مختلف مدیریت کنیم.

استاندار هرمزگان در پایان با اشاره به برگزاری دو انتخابات مهم مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری، تصریح کرد: به مسئولان استان در خصوص انتخابات تذکر می دهم که باید قانون را فصل الخطاب قرار دهند.