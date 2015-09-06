  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۵:۳۷

تحولات عراق؛

۲۵ مورد حمله هوایی ائتلاف علیه داعش/ اعدام ۵۰ نفر از تروریست ها

۲۵ مورد حمله هوایی ائتلاف علیه داعش/ اعدام ۵۰ نفر از تروریست ها

۲۵ مورد حمله هوایی ائتلاف بین المللی ضد داعش در ۱۲ شهر عراق و اقدام گروهک داعش در اعدام ۵۰ نفر از عناصر خود در استان صلاح الدین از جمله تحولات عراق است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع عربی، جنگنده های ائتلاف بین المللی ضد داعش ۵۰ پایگاه این گروهک را در ۱۲ شهر عراق بمباران کردند. بر این اساس ائتلاف بین الملی ضد داعش به صورت روزانه از انجام عملیات هوایی علیه مواضع داعش در عراق و سوریه خبر می دهد ولی در مورد میزان خسارات وارده به این گروهک و شمار کشته ها اخباری منتشر نمی شود.

خبر دیگر اینکه داعش ۵۰ نفر از عناصر خود را به اتهام خیانت و فرار از درگیری ها میان عناصر این گروهک و نیروهای عراقی در شهرستان بیجی واقع در استان صلاح الدین شمال عراق اعدام کرد.

گروهک داعش همچنین «عبد الکریم اللهیبی» رئیس انجمن عشایر استان نینوا را بعد از مدت ها بازداشت و زندانی کردن، اعدام کرد.

خبر دیگر این که بر اثر انفجار بمب در محله الصحه در جنوب بغداد دو شهروند عراقی کشته شدند.

کد مطلب 2904508

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها