۲۵ مورد حمله هوایی ائتلاف علیه داعش/ اعدام ۵۰ نفر از تروریست ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع عربی، جنگنده های ائتلاف بین المللی ضد داعش ۵۰ پایگاه این گروهک را در ۱۲ شهر عراق بمباران کردند. بر این اساس ائتلاف بین الملی ضد داعش به صورت روزانه از انجام عملیات هوایی علیه مواضع داعش در عراق و سوریه خبر می دهد ولی در مورد میزان خسارات وارده به این گروهک و شمار کشته ها اخباری منتشر نمی شود.

خبر دیگر اینکه داعش ۵۰ نفر از عناصر خود را به اتهام خیانت و فرار از درگیری ها میان عناصر این گروهک و نیروهای عراقی در شهرستان بیجی واقع در استان صلاح الدین شمال عراق اعدام کرد.

گروهک داعش همچنین «عبد الکریم اللهیبی» رئیس انجمن عشایر استان نینوا را بعد از مدت ها بازداشت و زندانی کردن، اعدام کرد.

خبر دیگر این که بر اثر انفجار بمب در محله الصحه در جنوب بغداد دو شهروند عراقی کشته شدند.