زندگی در مزرعه عامل جلوگیری از ابتلا به آسم و آلرژی

به گزارش خبرنگار مهر، این کشف به منزله دستیابی به موفقیتی بزرگ و گامی موثر در توسعه واکسن آسم است. نتایج حاصل از این پژوهش در مجله علوم منتشر شده است.

همانطور که بارها گفته شده، نوشیدن شیر گاو خام می تواند باعث حفاظت در برابر آلرژی شود.

یک تیم تحقیقاتی ۱۴ نفره، به رهبری اساتید دانشگاه گنت بلژیک در مطالعه جدید خود مبنای علمی برای این ادعا ارائه دادند.

چندین سال پیش، دانشمندان اعلام کردند که کودکانی که در مزرعه بزرگ می شوند به مراتب بیش از کودکان دیگر در برابر آسم و آلرژی محافظت می شوند. با این حال، تا همین اواخر، دانشمندان قادر به ارائه توضیح در مورد دلیل این امر نبودند.

در مطالعه جدید پروفسور بارت لامبرشت اعلام کرد که گرد و غبار مزرعه باعث می شود غشای مخاطی داخل دستگاه تنفسی واکنش های شدیدی به مواد حساسیت زا نشان ندهد.

وی گفت: A۲۰ پروتئینی است که بدن پس از تماس با گرد و غبار مزرعه آن را تولید می کند. در صورتی که این پروتئین را در غشای مخاطی ریه ها غیر فعال کنیم، گرد و غبار مزرعه دیگر قادر به کاهش واکنش های آلرژیک و یا آسم نخواهد بود.