بازسازی سینما فلسطین اصفهان آغاز شد/ اولویت بعدی برای سینما بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود کاظمی مدیر عامل موسسه بهمن سبز گفت: این موسسه طرح ها و برنامه‌های متعددی برای بازسازی، نوسازی و تجهیز سینماها در سال ۹۴ دارد که به مرور و با تامین اعتبار اجرایی می شوند. طراحی و برنامه ریزی برای سامان دادن به وضعیت سینما فلسطین اصفهان از مدتی پیش به شکل جدی شروع شد و به تازگی وارد فاز اجرایی شدیم.

وی ادامه داد: طبق برنامه ریزی انجام شده بازسازی این سینما در چهار ماه به پایان می‌رسد و شهروندان اصفهانی می توانند فیلم های سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر را در این سینما به تماشا بنشینند. این سینما چند سال گذشته تعطیل بوده و طبق فرمان مقام معظم رهبری مالکیت این سینما به حوزه هنری واگذار شده است. امیدواریم پس از بازسازی، این سینما که در منطقه چهارباغ واقع است، شرایط مطلوبی برای میزبانی خانواده ها داشته باشد.

کاظمی در بخش دیگری از سخنانش گفت: این سینما یک سالن چند منظوره دارد که پیشتر در آن نمایش هم اجرا می شده، پس از بازسازی هم این ویژگی برای سینما حفظ می شود و می توان از این سالن برای نمایش فیلم، اجرای نمایش و برگزاری جلسات و همایش استفاده کرد.

مدیر عامل موسسه بهمن سبز درباره دیگر برنامه های این موسسه برای بازسازی سینماهای حوزه هنری گفت: پس از این پروژه سینما بهمن تهران و سینما بهمن تبریز در اولویت بازسازی هستند، طراحی برای بازسازی این دو سالن به تازگی به پایان رسیده و امیدواریم به زودی برنامه بازسازی هر دو سالن را اجرایی کنیم.