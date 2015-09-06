۸۱ شرکت استان زنجان در زمینه صنعت روی فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زمانی مدیر مجتمع کالسیمین وابسته به شرکت توسعه معادن روی ایران در حاشیه بازدید خبرنگاران افزود: براساس تخلیه خاک شرکت پیش‌بینی تولید ۳۰ هزار تن شمش روی را برای امسال داشتیم که تاکنون دو درصد از برنامه زمان‌بندی شده تا شهریورماه جلو هستیم و این خوب است.

وی گفت: به‌دنبال کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری هستیم؛ چراکه در این شرایط می‌توان جایگاه خوبی به‌دست آورد.

زمانی با بیان اینکه شرکت کالسیمین در نیم فصل نخست سال‌جاری از لیست صنایع آلاینده خارج شده است افزود: تعداد سهامداران این شرکت ۱۳۵ هزار نفر است که ۶۴ هزار نفر از سهامداران این شرکت از استان زنجان و ۴۳ هزار نفر از آن‌ها از خود شهر زنجان‌ و از وفادارترین سهامداران هستند.

وی اظهار داشت: مجموعه هلدینگ توسعه معادن روی ایران ۱۵ شرکت تابعه دارد که مجتمع کالسیمین نیم‌قرن سابقه فعالیت دارد.

زمانی به اهداف این شرکت اشاره کرد و گفت: کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش راندمان، از اهداف آینده مسئولان این شرکت است و برنامه‌ریزی‌ها برای افزایش راندمان جواب داده و سود هم به‌دنبال داشته است.

وی به مسائل زیست‌محیطی در این شرکت اشاره کرد و گفت: خارج‌ شدن امور زیست‌محیطی از روند عادی در برخی موارد مورد تاکید ماست به طوریکه این امور در برخی موارد سیاسی می‌شود.

زمانی تاکید کرد: مسئولان این شرکت موضوعات مورد نیاز برای تبدیل‌ شدن به صنعت سبز را پیگیری می‌کنند.

وی به اشتغالزایی در این شرکت اشاره کرد و یادآور شد: این شرکت بیش از هزار و ۲۸۰ نیرو دارد و تعدیل نیرو آخرین اقدام مسئولان در مواجهه با مشکلات است.

مدیر شرکت کالسیمین با اشاره به پروانه‌های صادرشده برای ساخت واحدهای روی در استان زنجان، گفت: تعداد زیاد این واحدها و همچنین سهمیه‌بندی در نظر گرفته‌شده برای توزیع خاک که موجب خارج شدن خاک معدنی از استان می‌شود، از موانع مهم فعالیت این شرکت است.

زمانی، به دریافت‌ اخطارهای زیست‌محیطی طی سال گذشته از سوی محیط‌زیست استان اشاره کرد و گفت: جریمه سه میلیارد تومانی شرکت در ابتدای سال ۹۳ بوده که با اقدامات انجام‌شده در نیم‌فصل دوم سال گذشته به یک‌چهارم کاهش‌یافته و در نیم‌فصل نخست سال‌جاری شرکت از لیست صنایع آلاینده خارج ‌شده است.

مدیر شرکت صنعت روی زنگان نیز اشتغال شرکت صنعت روی زنگان را در حال‌حاضر ۱۵۵ نفر اعلام کرد و افزود: برخی واحدهای تابعه این شرکت به‌صورت پروژه‌ای کار می‌کنند.

امیری در مورد حمایت دولت از واحدهای صنعتی به‌ویژه شرکت صنعت روی زنگان، گفت: دولت هیچ حمایتی از این واحد نکرده و حتی موانعی را هم ایجاد کرده که قطع گاز واحد بدون توجه به محدودیت‌های موجود از جمله آن‌‌هاست. در این میان ما حمایت دولت را نمی‌خواهیم، برای ما موانع ایجاد نکند.

امیری به مشکلات موجود برای تامین آب مورد نیاز شرکت اشاره کرد و گفت: مجوز حفر یک حلقه چاه در منطقه اخذ شده است.

وی به افزایش درخواست شرکت‌های خصوصی برای همکاری با شرکت صنعت روی زنگان اشاره کرد و افزود: در حال‌حاضر ۲۲ شرکت خصوصی با این شرکت همکاری دارند.