برگزاری مراسم روز ایران در مسکو/ کتاب رهبر انقلاب رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران، مراسم فرهنگی روز ایران در نمایشگاه کتاب مسکو بعد از ظهر روز شنبه ۱۴ شهریور مصادف با ۵ سپتامبر در محل غرفه ایران در این نمایشگاه برگزار شد.
در این مراسم سیدعباس صالحی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رضا ملکی رایزن فرهنگی ایران در مسکو، الکساندر پروخانوف فیلسوف و نویسنده معاصر روسیه، مهدی سنایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو و جمعی از مردم و اصحاب فرهنگ و هنر روسیه در شلوغ ترین روز نمایشگاه کتاب مسکو، حضور داشتند.
در ابتدا گروه موسیقی نغمه به اجرای زنده موسیقی بندری در محل غرفه پرداخت. امیر مسعود شهرام نیا رئیس موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران نخستین سخنران این مراسم بود که ضمن خیر مقدم به مهمانان ایرانی و روسی، گفت: برنامه امروز به مناسبت مهمان ویژه بودن ایران در این دوره از نمایشگاه برگزار شده است. از مسئولان نمایشگاه مسکو و آژانس فدرال چاپ و نشر روسیه، به مناسبت فراهم آوردن شرایطی برای برگزاری این حضور تشکر میکنم.
مهدی سنایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه نیز در سخنانی گفت: من هم به نوبه خود حضور شما را محترم بر میشمارم. نمایشگاه کتاب و این جمعیت، نشان از آن دارد که فرهنگ کتاب و کتابخوانی با وجود گسترش شبکههای اجتماعی حفظ شده است و در روسیه و ایران برای کتاب و کتابخوانی ارزش گذاشته میشود.
وی ادامه داد: این نمایشگاه کتاب و اینگونه اقدامات پلی است که مردم دو کشور و دو تمدن بزرگ ایران و روسیه را به هم مرتبط میکند. اینجا نویسندگان مشهور و فرهیختگان برجستهای حضور دارندو میتوان هنرمندان بنامی را در این جمع شاهد بود. همچنین در این جمع همکارانی از جامعه روسیه و نویسندگان برجستهای روسی حضور دارند.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه به رونمایی از کتاب «روشنای علم» در این مراسم اشاره کرد و گفت: این کتاب انعکاسدهنده دیدگاهها و فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در حوزه علم است که از نظر ما بر اهمیت این رویداد فرهنگی خواهد افزود.
پروخانوف فیلسوف و نویسنده برجسته روس هم در ادامه مراسم روز ایران در نمایشگاه مسکو شرکت در این مراسم را مایه افتخار خود دانست و گفت: افتخار بزرگی نصیب من شده است که در مراسم رونمایی کتاب رهبر انقلاب ایران حاضر باشم. اندیشههای نابی از ایشان در این کتاب منتشر شده است که این آیات قرابت زیادی با آیات قرآن دارد. مردم کشور ما به یک غذای روحی و معنوی نیاز دارند و این کتاب برای مردم من مفید خواهد بود. ایران مبتنی بر علم و دین سیاستگذاری میشود. رهنمودهای ارزشمند آیتالله خامنهای می تواند راهنمای خوبی برای مردم ما و پیروان مذهبهای کشور ما باشد تا برای هدایت کشور خود از این رهنمودها بهره ببرند. این تصمیمات و توصیهها مبتنی بر ارزشهای اخلاقی و علمی است و از این جهت قابل اعتنای جدی است.
وی افزود: من در تهران برای شرکت در یکی از بزرگترین مراسمها حاضر شدم. در آن مراسم بزرگان و رهبران جهان اسلام به همراه ایشان حاضر بودند. رهبران انقلابهای منطقه حضور داشتند. اما حضور رهبر ایران مرا تحت تاثیر عمیق قرار داد. در واقع در این مراسم دو نفر سخنرانی داشتند، یکی احمدینژاد و یکی دیگر مقام معظم رهبری. احمدینژاد در صحبتهایش تنها یک نظم خاص ادبی داشت، اما سخنان آیتالله خامنهای در ترازی تئوریک و عالی بود. در تراز شکلگیری یک انقلاب و چگونگی هدایت و رهبری آن تحلیلهای عمیقی ارائه میدادند. این برای من بسیار شگفتانگیز بود.
پروخانوف افزود: امروز روابط جمهوری اسلامی ایران و روسیه در حال رشد و توسعه هستند و ابتکاراتی از دو جانب در حال گسترش و تعمیق است. امروز این کتاب بعد از رونمایی در کرملین هم مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و رجال سیاسی و علمی روس این کتاب را مورد بررسی قرار خواهند داد و با آیات الهی مأنوس خواهند شد.
سیدعباس صالحی معاون فرهنگی وزیر ارشاد دیگر سخنران این مراسم هم با بیان اینکه در نشست روز گذشته «عصر فرهنگی تهران» نقش فرهنگی روسیه را در ایران برشمردم، گفت: دیروز گفتم که ما در ۳۰ سال گذشته ۱۷۰۰ عنوان کتاب روسی را به زبان فارسی ترجمه کردیم، ۲۰۰ عنوان از این کتابها از داستایوفسکی، ۲۰۰ عنوان از تولستوی و چخوف و مابقی از نویسندگان دیگر است. این تعداد عناوین کتابهایی است که چاپ اول و چاپ مجدد دارند. امروز چون روز «ایران» است میخواهم بیشتر از ایران بگویم. میخواهم ایران را با ۱۰ تیتر کوتاه به شما معرفی کنم.
وی ادامه داد: اول اینکه ایران سرزمین ادبیات است، سعدی، حافظ، فردوسی، خیام، نظامی گنجوی و ... امروز هم سرچشمه دانش و ادبیات در ایران جوشان است. در سال گذشته حدود ۱۱ هزار عنوان کتاب در حوزه ادبیات در ایران چاپ شده است. نمای دوم از ایران این است که ایران سرزمین هنر است، نگارگری، صنایع دستی، خوشنویسی، موسیقی و این روزها سینمای ایرانی متبلور شده است.
صالحی تصریح کرد: عنوان سوم این است که ایران سرزمین دانش است. نقش دانشمندان ایرانی از ابوریحان بیرونی، ابن سینا، زکریای رازی و ... در پیش روی علم غیر قابل کتمان است. پس از انقلاب اسلامی جهش علمی قدرت ویژه تری یافته است. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران به شدت روی پیشرفت علمی و اهمیت آن تکیه دارند. «روشنای علم» حدود ۸۰۰ صفحه و شامل بخشهایی از صحبتهای رهبر معظم انقلاب است که تولید علم درونزا و بومی، و اهمیت پیشرفت علمی را مورد تاکید قرار دادهاند.
وی افزود: در سال گذشته در ایران، ۱۴۵۰۰ عنوان کتاب، در حوزه علوم طبیعی، ریاضی و ۱۶ هزار عنوان در حوزه علوم انسانی منتشر شده است. عنوان چهارم هم این است که ایران سرزمین نشر و کتاب است. پس از انقلاب اسلامی حدود یکی میلیون کتاب در ایران چاپ شده است و سال گذشته حدود ۷۳ هزار عنوان کتاب در ایران چاپ شده است. نمای پنجم برای معرفی ایران این است که این سرزمین، سرزمین اقتدار و مقاوت است و در دورههای گذشته به عزت خود اعتنا داشته است. در دوران دفاع مقدس بیش از ۲۰۰ هزار شهید تقدیم کرده است.
معاون فرهنگی ارشاد افزود: مقاومت مردم ایران، مقاومتی مردمی و فراگیر بود. برای ما این عنوان که حدود ۳۳ هزار شهید، فقط شهید دانش آموز بودند، همچنین مقاومت آنان مقاومتی مظلومانه بود و از میان ۱۶ هزار نفر در بمباران های شهری به شهادت رسیدند، مهم، قابل بررسی، درد و تأمل است. ایران قربانی سخت و تلخ تروریسم است، ما ۱۷ هزار شهید ترور داشتیم، از رئیس جمهور تا نخست وزیر و رئیس دیوان قضایی گرفته تا مردم عادی و دانشمندان و شخصیتهای علمی.
وی ادامه داد: نمایهای دیگر از ایران این است که این سرزمین، مملکت دین و اسلام است. مراکز علمی و دینی در این کشور به شدت فعال هستند و فعالیت آنان بسیار جدی او عمیق است. در ۳۰ سال گذشته ۱۸۰ هزار عنوان کتاب در این حوزه ها نشر یافته است. ایران سرزمین عقلانیت، فلسفه و خردورزی است. شاخههای اصلی عقلانیت و فلسفه اسلامی در سرزمین ایران تولد یافتند، ابن سیناها، ملاصدراها، شیخ اشراقها و ...
صالحی گفت: ایران سرزمین عرفان و معنویت است. شاخههای مختلف عرفان از عرفان خراسانی تا عرفان نظری در ایران همگی فعال هستند. ایران سرزمین جاذبههای تاریخی است. از ۱۳ گونه اقلیمشناسی ۱۱ گونه در ایران قرار دارد و ایران در میان ۵ کشور برتر در حوزه جذابیت و تنوع طبیعی است.
وی ادامه داد: ایران سرزمین انقلاب اسلامی است. انقلابی که با رهبری امام خمینی پیش رفت. انقلاب ایران بر ۳ ارزش انسانی تاکید کرد، اول عدالت، دوم اخلاق و سوم پیشرفت و این ۳ باشد پا به پای هم پیش بروند تا ایران بتواند ساخته شود. این ها ۱۰ تیتر و نمایه از ایران بود که هر کدام میتوانند صدها کتاب را به خود اختصاص دهند. گسترش روابط ایران زیبا با ملت پر فرهنگ با روسیه و مردم عمیق و پر فرهنگ میتواند آینده خوبی برای دو ملت رقم بزند.
صالحی در پایان سخنان خود گفت: امیدوارم که حضور ایران به عنوان مهمان ویژه در این نمایشگاه نقطه عطفی برای این جهش بزرگ باشد. از همه شما دعوت میکنم که برای تماشای ایران زیبا به کشور ما بیایید.
پس از سخنان سیدعباس صالحی از ترجمه انگلیسی «روشنای علم» رونمایی شد. این کتاب شامل بیانات و تأکیدات مقام معظم رهبری درباره اهمیت علم و تولید علم در جامعه، رونمایی شد.این کتاب را انتشارات انقلاب اسلامی منتشر کرده است.
«روشنای علم» شامل بیانات حضرت آیتالله خامنهای (مدّظله العالی) در مقوله علم، تولید علم، تحقیق و پژوهش از ابتدای رهبری معظّمله است، که با همکاری جمعی از طلّاب و محقّقان حوزه علمیه قم و طی حدود سه سال کار مستمر به ثمر رسیده است. این کتاب میتواند علاوه بر پاسخگویی به سؤالات مذکور و تبیین موضوعات مختلف مربوط به علم و تولید علم، به عنوان یک منبع و مرجع علمی تأثیرگذار و هماهنگکننده علوم و مراکز علمی در فضای رو به پیشرفت علم و دانش جامعهی اسلامی ایران ایفای نقش کند.
در این مجموعه تلاش شده است ضمن فراهم نمودن زمینه استفاده حدّاکثری مخاطبان از مطالب مربوط به این موضوع، مجموعه بیانات رهبر معظّم انقلاب اسلامی در این زمینه بهطور کامل در اختیار علاقهمندان قرار گیرد.
ترجمه این کتاب به زبان انگلیسی با عنوان (The Bliss of Knowledge) انجام شده است.
کتاب «روشنای علم» میتواند کمک شایانی در شناخت دغدغههای رهبر معظم انقلاب در این زمینه داشته باشد. این اثر با محوریت سخنرانیهای ایشان درباره علم جمعآوری و تدوین شده است. کتاب تلاش دارد تا با جمعآوری و دستهبندی سخنان ایشان، به پرسشهایی همچون جایگاه کنونی امّت اسلام کجاست؟ آیا هنوز جوامع بشری از علم و دانش آن بهره میبرند؟ پیشرفت دیگران چگونه بوده و از کجا نشأت گرفته است؟ ثمرات پیشرفت علمی دیگران در مقایسه با پیشرفت علمی مسلمانان چگونه است؟ دلایل عقبماندگی جوامع اسلامی در عرصههای علمی روز دنیا چیست؟ وضعیت ایران اسلامی در این مسابقهی علمی همیشگی چگونه است؟ مراکز علمی چه نقشی در این میان ایفا میکنند و چه وظایفی بر عهده دارند؟ آیا با شرایط کنونی، قادر به رسیدن به جایگاه علمی و عزّت پیشین خود هستیم؟ جنبش نرمافزاری و نهضت تولید علم چیست و طرح و اجرای آن چه فوایدی در بردارد؟ و... پاسخ دهد.
مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه در سخنانی با اشاره به کتاب گفت: امروز نسخه انگلیسی این کتاب رونمایی شد و ترجمه روسی آن به زودی منتشر می شود.
وی همچنین سالروز تأسیس مسکو را به همه اهالی مسکو تبریک گفت و از حضار دعوت کرد که از غرفه ایران بازدید کنند.
در انتهای این مراسم از مهمان با غذاهای ایرانی همچون چلوکباب و قیمه پذیرایی شد.
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