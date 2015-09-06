مزایای شیر دادن مادران مبتلا به ام اس

به گزارش خبرنگار مهر، تصورات در مورد بیماری ام اس در طول ۶۰ سال گذشته تغییر کرده است. جامعه ملی ام اس نشان می دهد که تا سال ۱۹۵۰ پزشکان زنان مبتلا به ام اس را از بارداری منع می کردند، با این تصور که بارداری باعث تشدید بیماری می شود.

مطالعات زیادی در نقض این تصور انجام شد و نشان دادند که در طول حاملگی، مخصوصا در ماه های دوم یا سوم، احتمال عود بیماری کاهش می یابد.

در واقع دانشمندان می گویند که لقاح، حاملگی و زایمان با بیماری ام اس متاثر نمی شود. اما احتمال عود بیماری در ۶ ماه اول بعد از زایمان وجود دارد.

در طول بارداری، بدن سطح بالایی از کورتیکواستروئیدها و پروتئین هایی را که به عنوان داروهای سرکوب گر طبیعی ایمنی عمل می کنند تولید می کند.

پس از زایمان، با بازگشت هورمون ها به سطح قبل از بارداری، این مزایای طبیعی کاهش می یابد.

اکنون نیز جدیدترین مطالعه دانشمندان در آلمان نشان داده است که تغذیه فقط با شیر مادر به مدت ۲ ماه پس از زایمان می تواند خطر عود بیماری را کاهش دهد.

این مطالعه نشان داد که تنها ۲۴.۲ درصد مادرانی که به نوزاد خود شیر می دادند در ۶ ماه اول پس از زایمان دچار عود بیماری شدند.

براساس این مطالعه، مادرانی که فرزند خود را تنها به مدت ۲ ماه شیر دادند، احتمال بهبود خود به مدت ۶ ماه اول پس از زایمان را افزایش دادند.