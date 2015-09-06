به گزارش خبرنگار مهر، در پرونده مربوط به حضور سیدحسن خمینی در انتخابات خبرگان، «مثلث» با موسی قربانی به گفتگو پرداخته که معتقد است «در صورتی كه سیدحسن بیاید، باید در لیست جامعتین قرار بگیرد.»

قربانی همچنین معتقد است: «آقای‌ هاشمی طبیعی است كه می‌خواهد كفه‌اش سنگین شود حتما دوست دارد آقای سیدحسن خمینی نامزد شود چون بعضی از اتهاماتی كه به آقای‌هاشمی می‌چسبد به سیدحسن آقای خمینی نمی‌چسبد، آقای‌هاشمی دوست دارد بعضی كارهای خودش را از ناحیه كسانی انجام دهد كه متهم نیستند. حتما آقای‌هاشمی دوست دارد اما من فكر می‌كنم سیدحسن آقای خمینی داناتر از این حرف‌هاست است كه خودش را در اختیار دیگران قراردهد.»

صادق كوشكی هم در گفتگو با مثلث معتقد است كه سیدحسن تاكنون «اكت» سیاسی نداشته است. او گفته: «قانون سیدحسن خمینی و غیر آن ندارد. قانون می‌گوید همه آنهایی كه نامزد می‌شوند باید امتحان بدهند. تمام افرادی هم كه الان در خبرگان می‌بینید و حضور دارند امتحان داده‌اند.»

اما در مقابل او محسن غرویان بر این باور است كه نیازی به امتحان سیدحسن خمینی نیست. او گفته كه سیدحسن خمینی در این دوره كاندیدای مجلس خبرگان رهبری خواهد شد و با كسب رای وارد خبرگان می‌شود.

مثلث در این شماره همچنین موضوعاتی همچون بحران اقتصادی چین را بررسی می‌كند. ضربه به بنیادگرایی و تاثیر كاهش قیمت نفت بر اقتصاد خاورمیانه از دیگر پرونده‌های این شماره هفته نامه مثلث است.

مثلث همچنین در شماره ۲۷۷ خود به بررسی راه نفوذ آمریكا در ایران پرداخته است. پرونده‌ای كه در موضوع استراتژی نفوذ آمریكا در ایران در گفتگو با حمیدرضا مقدم‌فر، ناصر ایمانی و سعید احدیان مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است.

در پرونده این هفت مثلث كه به بررسی خطر نفوذ پس از برجام پرداخته شده آمده است: ایران مطلوب دنیای اسلام و ایران مطلوب ایالات متحده آمریكا حتما تفاوت‌های اساسی با یكدیگر دارند. در همین رابطه است كه تلاش برای تغییر رفتار ایران در منطقه حتما یكی از مهمترین اهدافی است كه آمریكایی‌ها دنبال می‌كنند؛ منطقه‌ای كه دنیای اسلام را در بر دارد. در این پرونده این مساله را با توجه به خطر نفوذ آمریكا پس از برجام مثلث به بررسی كرده است.

در همین پرونده حمیدرضا مقدم فر به مثلث گفته است: ایران مطلوب آمریكا، ایران دگرگون شده، ایران قلب ماهیت شده و بدون آرمان‌های ایدئولوژی و انقلابی و در یک کلام ایران سكولار است، یعنی حكومت مسلمان‌ها و نه حكومت اسلامی. مدل عربستان، تركیه و مالزی. ایران هضم شده در شبكه فرهنگ، اقتصاد و سیاست جهانی غرب محور است.

احدیان مدیرمسئول روزنامه خراسان نیز در این باره می‌گوید: آرمان اصلی ما این است كه ساختار ناعادلانه حاكم بر دنیا باید به هم بریزد و اصلاح عادلانه شود. او گفته كه الگوی چین برای ایران نادرست است.

در این شماره پرونده‌ای با موضوع اقتصاد سیاسی به بحث گذاشته شده است و در آن به موضوع تحلیل اقتصاد سیاسی كشورهای خاورمیانه در دورنمای افت شدید قیمت نفت خام پرداخته شده است.

مثلث همچنین با ترجمه‌هایی درباره نئولیبرالیسم و بنیادگرایی مسیحی به مساله لیبرتاریانیسیم نگاهی داشته است.

كمپین نخریدن خودروهای ایرانی موضوعی است كه در گفت‌وگو با سعید لیلاز مورد بررسی قرار گرفته است. این كارشناس اقتصادی كه از نزدیك هم تحولات صنعت خودرو را دنبال می‌كند، معتقد است كه كمپی‌ها علیه خودروسازان نمی‌‌توانند بیش از ایجاد نوسان‌های فصلی و مقطعی تاثیر دیگری بر مجموع شرایط اقتصادی كشور داشته باشند. او از حمایت دولت از صنعت خودروسازی دفاع می‌كند و معتقد است كه آنچه مهمتر از نوسان‌های مقطعی باید نگران آن بود، شرایط اقتصادی نامناسب كشور تحت تاثیر از بین رفتن قدرت خرید عده زیادی از مردم است كه می‌تواند به بحران تقاضا به جای بحران عرضه منجر شود.

همچنین پرونده ورزشی این شماره مثلث نگاهی دارد به بازی خیریه ستارگان كه با عنوان «پیرمردهای پرحاشیه» منتشر شده است.