مهدی تَرکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرامون وضعیت آلایندگی ناشی از گرد و غبار در تابستان سال جاری در اصفهان اظهار داشت: امسال نیز اصفهان در فصول گرم سال درگیر پدیده گرد و غبار بود که آخرین مورد نیز در اواخر هفته گذشته به مدت دو روز بروز کرد.

وی در مقایسه ای از میزان آلودگی فصول گرم سال در سال جاری و گذشته بیان داشت: در ۴ ماهه نخست سال ۹۳ هوای پاک نداشتیم و امسال نیز وضعیت به همین منوال بوده است.

مشاور اداره محیط زیست اصفهان با اشاره به میزان روزهای سالم در چهارماهه نخست سال جاری ابراز داشت: در همین مدت زمان در سال گذشته ۱۱۹ روز و در سال جاری ۱۱۸ روز هوای سالم داشتیم و تعداد روزهای هوای ناسالم که برای افراد خاص، کودکان و افراد دارای مشکل قلبی هشدار دهنده است در سال گذشته، ۵ روز و در سال جاری ۶ روز بوده است.

وی با بیان اینکه در ماه های مرداد و شهریور به جز اواخر هفته گذشته وضعیت هوا سالم بوده است، تصریح کرد: با توجه به آلودگی ناشی از پدیده گردوغبار در اصفهان از بهمن ماه سال گذشته و پیش از برنامه ریزی های کشوری، محیط زیست اصفهان در راستای مواجهه با این آلودگی وارد عمل شد.

ترکاشوند اضافه کرد: برای مقابله با این پدیده برنامه جامع ۵ ساله مدیریت گرد وغبار طراحی شده که مراحل آخر را طی می کند تا پس از تصویب شورای برنامه ریزی استان بر اساس این برنامه دستگاه‌های مرتبط را مدیریت کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا برنامه‌های بیابان زدایی در سال گذشته با توجه به روند بیابان زایی تاثیری در کاهش آلودگی ناشی از گردوغبار داشته است، اظهار داشت: اداره منابع طبیعی اصفهان از یک سال گذشته برنامه های بیابان زدایی شامل نهال‌کاری و تثبیت شن های روان را آغاز کرد که این امر به یقین در کاهش آلودگی بی تاثیر نبوده است.

مشاور اداره محیط زیست اصفهان با بیان اینکه منشأ این گردو غبار هم از داخل و خارج استان و هم ناشی از کشورهای همسایه است، گفت: برای رفع منشأ داخلی گردو غبار اصفهان، برنامه جامع را مدنظر داریم اما در بحث کلان چه خارج استانی و چه خارج از کشور مجلس و دولت برنامه ریزی‌هایی داشته اند که امیدواریم با بودجه گذاری صحیح هرچه سریع تر به نتیجه برسد.