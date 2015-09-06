پیگیر رفع مشکل آلودگی کارخانه مس خاتون آباد هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده شنبه شب بعد از بازدید از پروژهای شرکت بابک مس ایرانیان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز به همراه معاون اول رئیس جمهور برای افتتاح چندین پروژه بزرگ و مهم به منطقه استان کرمان آمده و از شرکت گل گوهر، شرکت مس سرچشمه و شرکت بابک مس ایرانیان بازدید کردیم .

وی با بیان اینکه دو پروژه بسیار خوب در شرکت بابک مس ایرانیان توسط بخش خصوصی انجام شده است، افزود: یکی از این پروژه ها تولید کاتد مس با روش جدید است که احتیاج به کوره و ذوب نداشته و فاقد آلودگی محیط زیست است و به طور کامل کنترل شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در این پروژه از روش باکتری استفاده می شود به همین دلیل عنوان آن «بيوليچينگ» است که ظرفیت آن ۵۰ هزار تن ظرفیت خواهد بود. بخشی از پروژه پیش رفته و قول داده شده است که تا سال آینده به تولید ۵۰ هزار تن برسد .

وی به راه اندازی یک واحد تولید لوله های مسی مطابق با تکنولوژی روز اشاره و تصریح کرد: برای اولین بار در ایران این دانش فنی به کار رفته است.

نعمت زاده گفت: در این پروژه روشی به کار رفته که هزینه کمتری در برداشته و با وجود فرآیند ساده؛ از کیفیت بهتر و بیشتری برخوردار است. بخش عمده این پروژه ذوب هست که راه اندازی شده و نیمه دیگر پروژه هم نهایتا طی دو ماه آینده راه اندازی خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت به اهمیت این پروژه اشاره کرد و افزود: این اقدام برای منطقه حائز اهمیت است چرا که منابعی که در منطقه داریم تبدیل به مس و فرآورده های مسی خواهد شد.

نعمت زاده در پاسخ به وضعیت آلودگی مجتمع خاتون آباد گفت: در طرح ارائه شده از سوی شرکت مس حدود ۴۶۰ هزار تن اسید سولفوریک تولید می شود و اگر دولت این طرح را تصویب کند منابع آن هم تامین خواهد شد که ظرف دو یا سه سال آینده عملی می شود که در این صورت مشکل آلودگی حل خواهد شد.