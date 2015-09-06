برگزیدگان سومین رقابت های رباتیک خیام معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی شامگاه شنبه در آیین اختتامیه سومین مسابقات کشوری رباتیک خیام دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور اظهارکرد: مسلمانان و ایرانیان ازنظر علمی در جهان جایگاه ویژه‌ای دارد وباید با علم و دانش در کنار اهمیت دادن به مسائل دینی، برای خود و کشور تولید ثروت کنیم.

حجت‌الاسلام علی عسکری افزود: دانشگاه آزاد شرکت‌های دانش‌بنیان را در اولویت‌های پژوهشی خود قرار داده تا در کنار افزایش تحصیلات تکمیلی بتواند با استفاده از نیروی انسانی و امکانات به کشور خدمت کند.

وی خاطرنشان کرد: همان‌طور که رهبری بارها تأکید فرموده اند و در دستور خود به شورای عالی فضای مجازی نیز مطرح کرده‌اند باید از فضای مجازی نیز برای خلق ثروت و دانش استفاده شود.

وی تأکید کرد: فضای علمی و امکانات دانشگاه آزاد اسلامی به‌مانند ۱۱ هزار کارگاه و آزمایشگاه این دانشگاه، آمادگی کمک به دانش‌پژوهان کشور در همه دانشگاه‌ها را دارد.

معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی یاد آورشد: این دانشگاه افتخار دارد که در تولید علم رتبه اول کشور را دارا می‌باشد و تلاش می‌کنیم در عرصه بین‌المللی نیز ارتقاء یابیم.

حجت‌الاسلام علی عسکری تصریح کرد: این مسابقات مصداق دقیق خیرات و باقی الصالحات است و از دست‌اندرکاران آن تشکر می‌کنم.

رقابت های رباتیک خیام قابیلت جهانی دارد

مدیرکل دفتر فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی کشور نیز ضمن تشکر از برگزارکنندگان این مراسم گفت: این رقابت‌ها قابلیت بین‌المللی شدن دارد و در برخی بخش‌ها به‌مانند ربات‌ها عمو پرواز، در سطح برتر جهانی قرار دارد.

داوود ثمری گفت: این‌گونه رقابت‌ها برای تجاری‌سازی است و باید هر چه زودتر طرح‌های دانشجویان صنعتی شود و برای این امر مراکز دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری را ایجاد نموده‌ایم.

مدیرکل دفتر فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: طبق تصمیمات گرفته‌شده قرار است نخبگان فعال در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد جهت استفاده از کسری خدمت نظام‌وظیفه به سازمان وظیفه عمومی معرفی شوند.

وی تأکید کرد: بر اساس تصمیمات گرفته‌شده برندگان مسابقات رباتیک خیام دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور بدون کنکور امکان ادامه تحصیل در یک مقطع بالاتر را خواهند داشت.

داوود ثمری افزود: از دوره بعد بنیاد نخبگان نیز از برگزاری مسابقات رباتیک خیام حمایت خواهد کرد و نفرات برتر آن به‌عنوان سطح سه بنیاد نخبگان معرفی و از مزایای آن می‌تواند بهره ببرند.

آمادگی برای برگزاری رقابت های بین المللی

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور نیز گفت : این دوره فقط یک مسابقه نبود بلکه تلاش کردیم فضایی را ایجاد کنیم که به یک کلاس آموزشی تبدیل شود.

دکتر مهرآذین افزود: طبق تصمیم شورای راهبردی مسابقات کشوری رباتیک خیام، این مسابقات از این به بعد سالانه و در شهریورماه هرسال برگزار خواهد شد.

مهرآذین تاکید کرد: همچنین این دانشگاه آمادگی خود را برای برگزاری بین‌المللی مسابقات رباتیک خیام را اعلام می کند.

تیم های برگزیده معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در رقابت های تیم های رباتیک که به مدت سه روز در شهرستان نیشابور برگزار شد در رشته جنگجوی سنگین‌وزن گیتا باتری۱ و تیم‌های دوم و سوم به ترتیب تیم‌های ام تو (M۲) و گیتا باتری۲ معرفی شدند.

در لیگ جنگجوی سبک‌وزن نیز تیم‌های معین پرداز یک، معین پرداز ۲ و باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد گناباد به ترتیب به‌عنوان نفرات اول الی سوم شناخته شدند و همچنین در مسابقه گلادیاتورها تیم دانشگاه آزاد گناباد به مقام برتری رسید.

در لیگ عمودپرواز تیم آرورا رتبه اول، پژوهش سرای آذربایجان رتبه دوم و تیم پرسیس(persis) رتبه سوم را کسب کردند.

در لیگ مین‌یاب تیم سانا(SANA) رتبه نخست و تیم خانه‌سازان روی زنجان رتبه دوم و تیم متیس ۲ به‌عنوان تیم سوم شناخته شدند و تیم ان جی او(NGO) به‌عنوان بهترین تیم در عملکرد فنی معرفی شدند.

تیم‌های خیام دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور و آر اس آر آر (RSRR) به‌عنوان تیم‌های اول و دوم در بخش امدادگر معرفی شدند.

در لیگ نمایش خیام فیزیو تیم نخست و تیم نانو ربات‌های هوشمند جمعی به‌عنوان تیم دوم و فلی اسپای(Fly Sky) و ای بی ام(ABM) مشترک مقام سوم را کسب کردند.

در لیگ تعقیب خط ویژه نیز تیم‌های کاریزما، رایسل۲ و آسماین (Asmaen) به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

تیم خیام دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور نیز در بخش جنگجوی سنگین‌وزن به‌عنوان تیم اخلاق مسابقات معرفی شد.