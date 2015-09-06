قوانین امروز باید براساس شرایط جنگ اقتصادی تعیین شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس، محمدرضا پورابراهیمی در آئین تودیع و معارفه مدیر کل دیوان محاسبات استان کرمان که با حضور حمید تیموری معاون حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات کشور و ذکاء اسدی معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمان برگزار شد، گفت: دیوان محاسبات جزء خانواده مجلس و بخشی از دستگاه قضایی محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه دیوان محاسبات رکن اساسی در موضوع نظارت در کشور است، افزود: موضوع نظارت یکی از موضوعات مهم در کشور است که باید به آن توجه ویژه شود.

پورابراهیمی با بیان اینکه وجود تحریم در کشور زمینه تخلفاتی را بوجود آورد، تصریح کرد: حوزه نظارتی در کشور نیازمند قوانین ویژه ای برای جلوگیری از تخلفات است.

وی با اشاره به ارائه طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به مجلس شورای اسلامی، گفت: دستگاه های نظارتی ما بیشتر به کشف جرم می پردازند و شکاف بین کاشف و ضابط اختلافاتی را بوجود می آورد.

نائب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم مهمتر از کشف جرم است، افزود: رویکردی که دیوان محاسبات در کشور و استان در خصوص پیشگیری و آموزش مدیران داشته، بسیار قابل تقدیر است.

وی تصریح کرد: دیوان محاسبات بازوی پرتوان قوه مقننه در کشور است و خروجی آن باید کاهش مفاسد اقتصادی باشد.

در این مراسم داریوش فخرایی مدیر کل جدید دیوان محاسبات استان کرمان با اشاره به اینکه هدف دیوان محاسبات قفل کردن امورات استان نیست، گفت: در تحقق سیاست های قبلی و بعد استان همکاری می کنیم.

وی با بیان اینکه استان کرمان قابلیت های فراوانی داشته و از بزرگانی در عرصه های مختلف در سطح کشور برخوردار است، افزود: قول می دهم که برای خدمت به کرمان آمدم و قصدم خدمتگزاری به مردم فهیم و مومن استان کرمان است.