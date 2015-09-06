تیم ملی فوتبال اسپانیا با شکست اسلواکی صدرنشین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا و اسلواکی در چارچوب دیدارهای گروه C مرحله مقدماتی یورو ۲۰۱۶ به مصاف هم رفتند که طی آن شاگردان دل بوسکه با حساب ۲ بر صفر حریف خود را شکست دادند.

هر دو گل اسپانیا در نیمه نخست به ثمر رسید. یوردی آلبا (۵) و آندرس اینیستا (۳۰ - پنالتی) زننده دو گل ماتادورها بودند. اسپانیا که بازی رفت را به تیم اسلواکی واگذار کرده بود مثل این تیم ۱۸ امتیازی شد اما بخاطر تفاضل گل بهتر در صدر جدول ایستاد.

در دو دیدار دیگر که بامداد امروز یکشنبه به وقت تهران خاتمه یافت تیم سوئیس از گروه E برابر استونی ۳ بر ۲ برنده شد و از گروه G هم اتریش با یک گل مولداوی را پشت سر گذاشت.