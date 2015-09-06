هفتاد مقاله درباره اقتصاد، تعاون و صنعت چاپ منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «هفتاد مقاله» در واقع رنجنامه غلامرضا شجاع در مواجهه با تصمیمات دولتی است که طی سال‌ها بر سرنوشت صنعت چاپ کشور تاثیر گذاشته است. وی در مورد هر یک از این فراز و نشیب‌ها تحلیل و نظر خود را ارائه کرده است.

کتاب حاضر مجموعه‌ای است که طی سال‌ها توسط غلامرضا شجاع نوشته شده و همه در یک کتاب جمع آوری شده‌اند. «صنعت چاپ می‌تواند مهاجرت از روستاها به شهرها را معکوس کند»، «دولتمردان باور کنند، صنعت چاپ فراصنعت است» و «سهم صنعت چاپ از ۳۰۰ میلیارد تومان یارانه چه می‌شود؟»، از جمله مقالات منتشرشده در این کتاب است.

غلامرضا شجاع، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرت تعاونی سازندگان کلیشه و لیتوگراف، مهر و پلاک و چاپ اسکرین ایران و عضو اولین شورای سیاستگذاری صنعت چاپ و بسته‌بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو اسبق هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان محصولات صنعت چاپ و بسته‌بندی و بازرس اسبق اتاق ایران و چین و عضو اسبق هیئت مدیره اتحادیه لیتوگرافان است.

کتاب هفتاد مقاله درباره اقتصاد، تعاون و صنعت چاپ، در شمارگاند ۱۰۰۰ نسخه و با بهای ۱۱ هزار تومان به صورت ناشر - مولف منتشر شده است.

همچنین بر اساس این گزارش، به تازگی طی مراسمی ا حضور دست‌اندرکاران صنعت چاپ کشور، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران حوزه مطبوعات، از کتاب «هفتاد مقاله» رونمایی شد.

در این مراسم که همزمان با ۱۱ شهریور روز ملی صنعت چاپ در محل هتل مرمر تهران برگزار شد، تنی چند از مهمانان به سخنرانی پرداختند. این مراسم مصادف با سالگرد فوت ناگهانی میلاد شجاع، پسر غلامرضا شجاع نویسنده این کتاب برگزار شد.