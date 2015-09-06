استفاده حداکثری از ظرفیتهای همکاری بین تهران و بغداد ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشیار زیباری وزیر اقتصاد و دارایی عراق و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان صبح امروز در تهران، آخرین وضعیت روابط اقتصادی و تجاری دو کشور را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار دادند.

هوشیار زیباری با تبریک به دولت و ملت ایران بخاطر موفقیت در مذاکرات هسته ای، توافق حاصله را معقول، مفید و به نفع ملت ایران و منطقه ارزیابی کرد.

وی با اشاره به مشترکات تاریخی و راهبردی دو کشور، حمایت های جمهوری اسلامی ایران از دولت و ملت عراق در مقابله با تروریسم و درجهت تقویت همبستگی و وحدت ملی در کشورش را مورد قدردانی قرار داد.

وزیر اقتصاد و دارایی عراق ضمن بررسی آخرین وضعیت همکاری های اقتصادی فیمابین، روابط دو کشور را رو به جلو توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد که این روابط شاهد تقویت و گسترش روزافزون باشد.

ظریف در این دیدار با اشاره به روابط بسیار دوستانه و برادرانه حاکم بین دولت و ملت ایران و عراق، استفاده حداکثری از ظرفیتهای همکاری های فیمابین را امری ضروری در راستای تأمین منافع دو ملت برشمرد.

وی ضمن اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه و تقویت مناسبات اقتصادی و بازرگانی با کشور عراق، زمینه های تسهیل تبادلات تجاری و حل مشکلات پیمانکاران ایرانی در آن کشور را مورد پیگیری قرار داد.

وزیر امور خارجه کشورمان با تأکید بر اهمیت همکاری های دوجانبه و منطقه ای، برای رهبران و سیاستمداران عراقی در جهت تقویت وحدت، امنیت و ثبات در آن کشور آرزوی توفیق نمود.