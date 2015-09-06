به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت زاده در هفتمین نمایشگاه فرش ماشینی علاوه بر بازدید از پیشرفتهای محققان کشورمان در زمینه تولید این نوع فرشها، در جریان کارایی، آزمایش و بررسی این تولیدات قرار گرفت.
فرشهای ضد لک و آنتی باکتریال، با توجه به برخورداری از استانداردهای بالای زیست محیطی و بهداشتی تایید شده از سوی سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت، رابطه مستقیمی در ارتقای سطح سلامت جامعه و کاهش هزینه های ناشی از بیماری های چشمی، پوستی و تنفسی دارد.
در همین حال، تولید فرشهای آنتی باکتریال، بدون پرز و حساسیت، ضد لک، ضد بو و خاصیت خود خاموش شونده که با هدف افزایش سطح سلامت در جامعه، خانواده ها و کودکان در کشور آغاز شده، بسیاری از مشکلات قبلی فرشهای ماشینی را برطرف ساخته است.
پس از ثبت اختراع فرشهای خاص و آنتی باکتریال فرهی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، انستیتو پاستور ایران و آزمایشگاه بهشت آیین نیز در اقدامی علمی-پژوهشی، با کشت انواع باکتری و تست کارایی در قبال این نوع عوامل حساسیت و بیماری زا، در گواهینامه ای رسمی، خاصیت آنتی باکتریال و ضد بو بودن فرشهای فرهی را تائید و سطح کیفی آن را مطلوب ارزیابی کردند.
این گزارش می افزاید: با توجه به بالا رفتن سطح آلودگی و شیوع حساسیتهای پوستی، چشمی و تنفسی در ساکنان کلان شهرها، استفاده همه جانبه از راه کارهای خرد و کلان برای پیشگیری از وقوع این قبیل حساسیتها، بیش از پیش ضروری به نظر می رسد که علاوه بر راهکارهای دولت برای کاهش اثرات آلودگی ها و حساسیتهای صنعتی در سراسر کشور، صنایع کوچک و بزرگ خانگی و شهری نیز باید به نوبه خویش، سهم مهمی در ارتقای سطح سلامت در جامعه ایفا کنند.
در مراسم رونمایی از اولین فرشهای آنتی باکتریال، ضد بو و لک و با خاصیت خود خاموش شونده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، برخی معاونان وزارت صنعت، رئیس اتاق اصناف ایران، برخی اعضای هیات مدیره انجمن نساجی ایران و ...؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت را همراهی می کردند.
نظر شما