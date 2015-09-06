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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۸:۵۸

ایران موفق به تولید فرش‌های ضدلک و بو شد

ایران موفق به تولید فرش‌های ضدلک و بو شد

با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت از اولین فرش‌های ماشینی آنتی باکتربال، ضد لک، ضد بو و با خاصیت خود خاموش شونده در کشور رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت زاده در هفتمین نمایشگاه فرش ماشینی علاوه بر بازدید از پیشرفت‌های محققان کشورمان در زمینه تولید این نوع فرش‌ها، در جریان کارایی، آزمایش و بررسی این تولیدات قرار گرفت.

فرش‌های ضد لک و آنتی باکتریال، با توجه به برخورداری از استانداردهای بالای زیست محیطی و بهداشتی تایید شده از سوی سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت، رابطه مستقیمی در ارتقای سطح سلامت جامعه و کاهش هزینه های ناشی از بیماری های چشمی، پوستی و تنفسی دارد.

در همین حال، تولید فرش‌های آنتی باکتریال، بدون پرز و حساسیت، ضد لک، ضد بو و خاصیت خود خاموش شونده که با هدف افزایش سطح سلامت در جامعه، خانواده ها و کودکان در کشور آغاز شده، بسیاری از مشکلات قبلی فرش‌های ماشینی را برطرف ساخته است.

پس از ثبت اختراع فرش‌های خاص و آنتی باکتریال فرهی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، انستیتو پاستور ایران و آزمایشگاه بهشت آیین نیز در اقدامی علمی-پژوهشی، با کشت انواع باکتری و تست کارایی در قبال این نوع عوامل حساسیت و بیماری زا، در گواهینامه ای رسمی، خاصیت آنتی باکتریال و ضد بو بودن فرش‌های فرهی را تائید و سطح کیفی آن را مطلوب ارزیابی کردند.

این گزارش می افزاید: با توجه به بالا رفتن سطح آلودگی و شیوع حساسیت‌های پوستی، چشمی و تنفسی در ساکنان کلان شهرها، استفاده همه جانبه از راه کارهای خرد و کلان برای پیشگیری از وقوع این قبیل حساسیت‌ها، بیش از پیش ضروری به نظر می رسد که علاوه بر راهکارهای دولت برای کاهش اثرات آلودگی ها و حساسیت‌های صنعتی در سراسر کشور، صنایع کوچک و بزرگ خانگی و شهری نیز باید به نوبه خویش، سهم مهمی در ارتقای سطح سلامت در جامعه ایفا کنند.

در مراسم رونمایی از اولین فرش‌های آنتی باکتریال، ضد بو و لک و با خاصیت خود خاموش شونده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، برخی معاونان وزارت صنعت، رئیس اتاق اصناف ایران، برخی اعضای هیات مدیره انجمن نساجی ایران و ...؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت را همراهی می کردند.

کد مطلب 2904569

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