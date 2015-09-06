۵ میلیون نفر به اردوهای راهیان نور اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فضلی شامگاه شنبه در دیدار با استاندار خراسان جنوبی با اشاره به استقبال مردم از اردوهای راهیان نور اظهار کرد: در سال گذشته پنج میلیون نفر به اردوهای راهیان نور اعزامشدهاند.
وی بابیان اینکه ۹۸ درصد افراد اعزامشده بار اولی بودهاند، افزود: ۹۸ هزار خودروی شخصی به سفر مناطق عملیاتی راهیان نور رفتهاند.
جانشین سازمان بسیج مستضعفین اردوهای راهیان نور را حج بصیرتی دانست و افزود: سال گذشته برای این اردوها اعتبار بالغبر ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
سردار فضلی با اشاره به اعزام ۶۵۰ هزار دانشآموز به اردوهای راهیان نور ادامه داد: ۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای اردوهای دانشآموزی هزینه شد.
به گفته وی ۱۴ میلیارد تومان از اعتبار برای اعزام به راهیان نور مشارکت عمومی بوده است.
وی بابیان اینکه چهار هزار و ۲۰۰ خادم دانشآموزی در اردوهای راهیان نور داشتهایم، ادامه داد: دو هزار و ۵۰۰ راوی داشتهایم که از این تعداد ۶۰ درصد رزمندگان دفاع مقدس و ۴۰ درصد جوانان آموزشدیده بودهاند.
جانشین سازمان بسیج مستضعفین عنوان کرد: در سال گذشته ۷۶ هزار نفر بهعنوان مدیر کاروان، ۱۹ هزار نفر خادم و ۲۶ هزار نفر روحانی در برگزاری اردوهای راهیان نور همکاری کردهاند.
وی همچنین به اعزام ۱۴ هزار نفر به راهیان نور دریایی اشاره کرد و افزود: افزایش اردوهای راهیان نور خطر هجمه فرهنگی دشمن را کاهش میدهد.
سردار فضلی به ظرفیتهای اسکان در مناطق راهیان نور اشاره کرد و افزود: اردوگاه ۲۸ هزارنفری شهید باکری در حال ساخت است که تاکنون ۲۰ هزار نفر ظرفیت آن به بهرهبرداری رسیده است.
وی ادامه داد: از ظرفیت ۵۱ اردوگاه تک استانی و چند استانی و ۴۳ زیارتگاه و یادمان نیز در این اردوها استفاده میشود.
جانشین سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به وجود ۱۱ نقطه اجرای نمایشگاه عملیات رزمی شبانه گفت: امروز اردوهای راهیان نور در پنج استان زمینی و دو استان ساحلی انجام میشود.
استاندار خراسان جنوبی نیز با اشاره به ظرفیت ارزشمند بسیج در راستای تحقق فرمان امام و منویات مقام معظم رهبری گفت: به برکت حضور بسیجیان و رزمندگان در دوران هشت سال دفاع ملت ایران در مقابل استکبار ایستادگی کردند.
وجه اله خدمتگزار اردوهای راهیان نور را فرصتی برای ترویج فرهنگ دفاع مقدس به نسل جوان دانست و افزود: دولت تاکنون حتی یک ریال اعتبار برای راهیان نور به این استان اختصاص نداده اما ما تمام توان در راستای حل مشکلات همکاری و کمک کرده ایم.
وی با بیان اینکه خراسان جنوبی در سال گذشته رتبه اول کشوری را در سرکشی از خانواده شهدا کسب کرده است، افزود: این استان جمعیت ترکیبی شیعه و اهل تسنن را دارد و بیشترین وحدت در این استان شاهد هستیم و این استان از امن ترین استان های کشور است.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه خراسان جنوبی کمترین ناهنجاری های اجتماعی را دارد، افزود: مسئولان استان با همراهی مردم برای خدمت رسانی فعالیت می کنند.
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