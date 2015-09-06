کومیته تیمی مردان ایران راهی دیدار نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کاراته ایران درحالی وارد روز پایانی این دوره از رقابتها شد که از دو روز قبلی دو طلا ، سه نقره و ۵ برنز کسب کرده و برای کسب حداقل عنوان نایب قهرمانی نیاز به کسب هر دو مدال طلای کومیته تیمی بانوان و آقایان دارد.

امروز رقابتهای کومیته تیمی برگزار می شود که تا اینجای کار تیم مردان ایران به فینال رسیده است. این تیم دور نخست سه بر صفر هند را شکست داد. بهمن عسگری، سجاد گنج زاده و یونس نوروزی مقابل حریفان خود به برتری دست یافتند. ذبیح الله پورشیب، ایمان سنچولی و بهمن عسگری با سه پیروزی در مقابل تساوی سعید احمدی و شکست سمندر برابر هنگ کنگ ۳بريک پیروز از تاتامی خارج شد.

مردان کومیته ایران در مرحله نیمه نهایی به مصاف تایلند رفت و با پیروزی های گنج زاده، بهمن عسگری و ایمان سنچولی سه بر صفر پیروز شد و به دیدار نهایی راه پیدا کرد. تیم ملی مردان برای رسیدن به مدال طلای کومیته تیمی تا ساعاتی دیگر باید مقابل نماینده میزبان رقابت کند.

در بخش بانوان نیز، تیم ملی کومیته تیمی بانوان نیز باید با قزاقستان مبارزه کند. دیدار بانوان نیز تا یک ساعت دیگر آغاز خواهد شد.

برای تیم ملی کاراته ایران تاکنون امیرمهدیزاده و حمید عباسعلی ۲ مدال طلا، سعید احمدی و سحر کرجی ۲ نشان نقره، الهه رضازاده، ذبیح‌الله پورشیب و مهران قربانعلی‌پور به همراه تیم‌های کاتای مردان و بانوان ۵ نشان برنز کسب کرده‌اند. مهسا افسانه، رضا روشن، ابراهیم حسن بیگی، رزیتا علیپور و فاطمه چالاکی نیز از دور مسابقات کنار رفتند.

سیزدهمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا صبح امروز جمعه ۱۳ شهریورماه با شرکت ۲۸۵ کاراته از ۳۳ کشور در یوکوهامای ژاپن آغاز و تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت.