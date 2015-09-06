مسکو درباره احتمال افزایش حضور نظامی در سوریه شفاف سازی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در تماس تلفنی که با همتای روس خود «سرگئی لاوروف» داشت نارضایتی واشنگتن را از گزارش های اخیر مبنی بر اقدام مسکو به تحکیم قوای نظامی خود در سوریه اعلام کرد.

به گفته یک منبع آگاه، مقامات آمریکایی مدعی هستند که روسیه با هدف افزایش آمادگی نظامی، دست به اقداماتی زده که نشانه ای از تمایل این کشور به استقرار تسلیحات سنگین در خاک سوریه است.

ادعا می شود که تحرکات نظامی اخیر با هدف افزایش حمایت از «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه و مبارزه با داعش -که بخش های وسیعی از خاک این کشور را به اشغال خود درآورده است- انجام می شود. گفتگوی تلفنی کری با همتای روس خود پس از آن صورت گرفت که روزنامه «نیویورک تایمز» در روز جمعه با انتشار مطلبی مدعی شد که مسکو یک تیم مجهز نظامی را به همراه واحدهای مسکونی پیش ساخته و یک برج کنترل پرواز به سوریه ارسال کرده است.

گفته می شود این تجهیزات به یک فرودگاه نظامی منتقل شده و به احتمال زیاد خانه های پیش ساخته گنجایش اسکان ۱۰۰۰ مشاور و پرسنل نظامی را دارد. آمریکایی ها فرضیه های اثبات نشده دیگری را نیز در این خصوص دارند که از آن میان می توان به امکان استفاده از فرودگاه مورد نظر به عنوان انبار مهمات و یا باند پرواز جنگنده های روسی اشاره کرد.

مقامات آمریکایی از واکنش لاوروف به اظهارات کری و اصرار وی به شفاف سازی در این زمینه سخنی به میان نیاوردند اما وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرد دو طرف موافقت خود را برای ادامه رایزنی ها طی ماه جاری و در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلام کردند.

ناگفته نماند که ادعاهای اخیر آمریکا در حالی مطرح می شود که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه روز جمعه گذشته در پاسخ به این پرسش که آیا کشورش در عملیات‌ های ضد داعش مشارکت می‌کند، گفت: ما گزینه‌ های بسیاری را بررسی می‌کنیم اما تاکنون آنچه شما درباره‌اش صحبت می‌کنید، در دستورکار وجود نداشته است. اینکه امروز بگوییم ما برای انجام این کار آماده‌ایم، بسیار زود هنگام است اما می‌گوییم که کمک‌ های جدی‌ به سوریه کرده‌ایم که شامل ارسال تجهیزات و نیروهای آموزش‌ دهنده و تسلیحات می‌شود.

ولادیمیر پوتین همچنین گفت که ارسال تجهیزات نظامی به سوریه در واقع اجرای کامل قرارداد‌های نظامی‌ بوده است که مربوط به پنج تا هفت سال گذشته می‌شود.

یکی از دلایل ابراز نگرانی آمریکا در خصوص تحرکات اخیر سوریه تحت الشعاع قرار گرفتن تحرکات مخالفین مسلح سوری است که به زعم غرب میانه رو توصیف می شوند و واشنگتن مدتی است آنها را به بهانه مبارزه با داعش زیر چتر حمایت خود گرفته است. این در حالیست که مسکو بارها به آمریکا هشدار داده است که همکاری با افراط گرایان با انگیزه دستیابی به اهداف خود پسندانه ژئوپولیتیکی عاقبت خوبی در پی نخواهد داشت.