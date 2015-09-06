تدوین الگوی غذای سالم دانشجویی/ دور ریز غذا کاهش می یابد

دکتر جلال نژاد جواد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اکنون در حوزه رفاهی بر روی تغذیه مناسب، با کیفیت و قابل عرضه در سلف سرویس های دانشجویی کار می کنیم تا غذای مناسبی به دانشجویان عرضه شود.

معاون مدیر کل دانشجویی در حوزه رفاهی دانشجویان وزارت بهداشت گفت: آیین نامه تغذیه را بازنگری کردیم و به زودی به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ می شود.

وی با اشاره به ویژگی های آیین نامه جدید گفت: در این آیین نامه ژتون فراموشی همچنان وجود دارد و جریمه هایی برای ژتون فراموشی در نظر گرفتیم که با این کار میزان رزرو کردن بی دلیل غذا کم می شود و به طور عملی آمار غذاهایی که دور ریز می شود کاهش می یابد، البته طوری طراحی کردیم که به دانشجویان فشار نیاید.

نژاد جواد تاکید کرد: آیین نامه جدید مشکلات قبلی را کاهش داده است. یک ویژگی مهم این است که به دانشجو حق انتخاب داده است. در حال حاضر بسیاری از دانشگاهها دو تا سه منوی غذایی دارند که این موضوع به کیفیت غذا و کاهش دور ریز غذا کمک می کند.

وی یادآور شد: مهم این است که بتوانیم یک غذای سالم، ایرانی و خوب برای دانشجویان در سلف عرضه کنیم. در حال حاضر با همکاری و مشاوره با حوزه طب سنتی سعی داریم الگوی غذای سالم دانشجویی طراحی کنیم که بعد از تدوین به دانشگاه ها اعلام می شود.

رئیس اداره خوابگاه‌ها و اماکن رفاهی دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره به قیمت ژتون غذای دانشجویی در علوم پزشکی گفت: قیمت ژتون همان ۸۰۰ تومان سال گذشته است و هنوز تصمیم جدیدی بری قیمت غذا نگرفتیم اما اگر قیمت تغییر کند ممکن است این تغییر بر اساس نوع غذا رخ دهد.

وی درباره جیره خشک دانشگاه ها و تغییرات در منوی غذایی گفت: بسیاری از دانشگاه ها صبحانه دارند و برخی ندارندکه اعلام کردیم همه دانشگاه ها صبحانه را فراهم کنند.

نژاد جواد یادآور شد: اینکه منوی غذایی و کالری لازم برای دانشجو باید حاوی چه محتویاتی باشد در آیین نامه ذکر شده است که دانشگاه ها از این پس بر اساس آن مایحتاج ضروری را برای دانشجویان تامین می کنند.