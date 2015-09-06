مدیریت شهری از ارائه خدمات به هیئت های غیررسمی خودداری کند

حجت الاسلام حسینعلی رضازاده رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان های ملارد و شهریار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هیئت های مذهبی به عنوان بازوی اداره تبلیغات اسلامی به شمار می روند که در مناسبت های مختلف، جمعیت انبوهی از مردم مومن و دیندار را جذب می کند.

وی افزود: طبق آمار موجود، حدود یک هزار و ۴۰۰ هیئت مذهبی در شهرستان های ملارد و شهریار بصورت رسمی ثبت شده اند که رقم قابل توجهی محسوب می شود.

گفت: هیئت های بسیاری نیز در شهریار و ملارد فعالیت می کنند که ثبت نشده اند و بصورت غیر رسمی فعالیت دارند و برخی از آن ها وسعت و کثرت جمعیتی بسیاری را نیز دارا هستند.

وی افزود:طبق بررسی های صورت گرفته بیش از ۱۲۰ هیئت ثبت نشده در سطح شهرستان های ملارد و شهریار فعالیت می کنند که امیدواریم متولیان آن، نسبت به ثبت رسمی تشکیلات مذهبی خود اقدامات لازم را عملیاتی کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان های ملارد و شهریار عنوان کرد: با توجه به نقش نظارتی، حمایتی و هدایتی مجموعه تبلیغات اسلامی، ضرورت ثبت تمامی هیئت ها احساس می شود و به ادارات خدمات رسان شهری نیز تاکید کرده ایم که از ارائه خدمات به هیئت ها و حسینیه های غیر رسمی خودداری کنند.

رضازاده یادآور شد:هیئت ها و حسینیه ها فضا و بستر بسیار مناسبی برای فرهنگ سازی دینی و ارزشی به شمار می روند و عزم ما نیز در مجموعه تبلیغات اسلامی بر بارورتر کردن محتوای فرهنگی و معنوی این شبکه عظیم اجتماعی استوار است.