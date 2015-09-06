پروژه انتقال آب چشمه «پارک كودک» سنندج اجرایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری سنندج، عرفان فتحی از آغاز عملیات اجرایی انتقال آب چشمه پارک کودک خبر داد و گفت: در حال حاضر بخش عمده آب های سطحی غیرقابل استفاده است که با تکمیل و احداث شبکه جمع آوری و هدایت آب های سطحی فرصت ذخیره سازی حجم زیادی از آبهای سطحی و استفاده از آن در آبیاری فضای سبز فراهم می شود.

وی عنوان کرد: پروژه جمع آوری و انتقال آب چشمه پارک کودک با میزان هدر رفت ۱۷ هزار لیتر با توجه خشکسالی و کم آبی طی سال های اخیر و نظر به صرفه جویی در مصرف آب و جلوگیری از هدر رفت آن اجرا شد.

وی افزود: عملیات صورت گرفته در این پروژه شامل ترمیم و تجهیز منبع بتنی ۳۰ هزار لیتری و عملیات لوله گذاری مسیر به متراژ ۱۵۰ متر است و در این راستا هم تهیه و جاگذاری منبع پلی اتیلن ۱۰ هزار لیتری هم صورت گرفته است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری سنندج با اشاره به اهمیت عملیات هدایت آب های سطحی، بیان کرد: در سال جاری با برنامه ریزی های انجام شده اقدامات عمرانی برای تکمیل زیرساخت های هدایت آب های سطحی در نقاط مختلف در حال اجرا است.

فتحی یادآور شد: مدیریت آب های سطحی شهر بر خلاف دیدگاه سنتی که راهکار اصلی را جمع آوری و دفع هر چه سریعتر آب های مازاد می دانست امروزه متکی بر این دیدگاه است که رواناب شهری یک منبع آب برای استفاده مستقیم و یا منبعی برای کاهش فشار بر منابع آب شرب محدوده شهرهاست.