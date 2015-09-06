حل معضلات شهری از مسیر فرهنگ دینی دنبال شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تبلیغات اسلامی قم، حجت‌الاسلام عباس اسکندری در دیدار مدیران تبلیغات اسلامی قم با سیدمرتضی سقائیان‌نژاد شهردار قم ضمن تشریح مأموریت‌های تبلیغات اسلامی استان قم، تعامل و هم‌افزایی شهرداری و اداره کل تبلیغات اسلامی استان را موجب ارتقای بهره‌وری از فعالیت‌های دو مجموعه دانست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم با قدردانی از نگاه مثبت شهردار قم به فعالیت‌های فرهنگی حوزه دین، اظهار کرد: فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی باید مبتنی بر محور عقلانیت باشد تا تأثیر عمیقی در جامعه گذاشته و نقش‌آفرینی کند.

وی به ظرفیت بالای قم در نشر آموزه‌های دینی و اهل بیتی(ع) اشاره کرد و گفت: اگر توجه به معضلات شهری و فرهنگ عمومی و شهروندی از مسیر فرهنگ دینی دنبال شود شاهد بهره‌مندی عموم مردم از آموزه‌های دینی خواهیم بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم تأکید کرد: مجموعه تبلیغات اسلامی استان در راستای بکارگیری ظرفیت شبکه تبلیغی برای ارتقای فرهنگ عمومی و شهروندی با همکاری شهرداری قم آمادگی کامل دارد.

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سیدمرتضی سقائیان‌نژاد، شهردار قم نیز در این جلسه با ابراز خرسندی از دیدار با مسئولان تبلیغات اسلامی استان، عرصه‌های تعاملی بین مدیریت شهری و تبلیغات اسلامی را متنوع دانست.

وی نظام‌مند بودن فعالیت دستگاه‌های اجرایی در قم را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: از ظرفیت نهادهای مختلف در راستای ارتقای فرهنگ شهروندی استفاده خواهیم کرد.

شهردار قم با اشاره به معضلاتی که در اثر بهم‌ریختگی و نابسامانی محل زندگی و کار شهروندان ایجاد می‌شود، خواستار همکاری نهادهای تأثیرگذار فرهنگی برای ایجاد انسجام فرهنگی در محله‌ها شد.

مسئولان ارشد مدیریت شهری و تبلیغات اسلامی قم در این دیدار پیرامون برخی چالش‌های موجود و زمینه‌های برطرف شدن آنها به تبادل نظر پرداختند.