معلولان شهریاری دغدغه تأمین مسکن دارند

علی اصغر یوسف زاده رئیس اداره بهزیستی شهرستان شهریار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر یکی از جدی ترین دغدغه های معلولان، تامین مسکن است.

وی افزود: با توجه به شرایط خاص معلولان، چنین واحدهایی باید مبتنی بر ملاحظات، اصول و معیارهای خاصی ساخته شود تا شرایط برای زندگی عادی چنین افرادی فراهم شود.

یوسف زاده عنوان کرد: در نظر داریم توسعه واحدهای مسکونی برای معلولان و ناتوانان جسمی و حرکتی تحت پوشش بهزیستی را با جدیت هر چه بیشتری پیگیری کنیم.

رئیس بهزیستی شهرستان شهریار گفت: علت انتخاب مناطق روستایی برای احداث چنین بناهایی، قیمت پایین تر این مناطق در مقایسه با نواحی شهری است.

وی افزود: با هزینه ای که برای ساخت واحدی مسکونی در شهر می شود، می توان در مناطق روستایی افراد بیشتری از جامعه هدف خویش را صاحب خانه کنیم.

یوسف زاده گفت: از نظر ما نگهداری افراد معلول در کنار خانواده هایشان، ایده آل تر از مراکز نگهداری سازمانی به شمار می رود.

وی افزود: مجموعه بهزیستی نیز برای همیاری و فراهم کردن شرایط هر چه مطلوب تر برای خانواده ها برای نگهداری افراد معلول، بسته های حمایتی در حد توان و امکانات موجود، تعریف کرده که به خانواده های داوطلب ارائه می کند.