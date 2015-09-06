تیم ملی والیبال ایران در سالن ایروبیک تمرین کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران برای برگزاری مسابقات مرحله نخست خود در جام جهانی ۲۰۱۵ در شهر هاماماتسو حضور دارد. در حالی که بازیکنان ایران عصر روز گذشته بدنسازی کرده بود و امروز طبق برنامه‌ریزی کادر فنی باید تمرینات توپی خود را پیگیری می‌کرد اما زمانی که ملی‌پوشان برای حضور در سالن تمرین آماده می‌شدند مسئولان ژاپنی اعلام کردند تیم ایران باید به سالن ایروبیک برود!

سایت فدراسیون والیبال ضمن اعلام این خبر نوشت: کادر فنی تیم ملی والیبال ایران ابتدا نسبت به این موضوع به شدت اعتراض کرد اما سپس بلافاصله تشکیل جلسه داد تا برنامه دیگری را جایگزین کند به این ترتیب بازیکنان تیم ایران به ناچار در سالن ایروبیک زیر نظر کارلو ساتی، مربی بدنساز تیم به انجام حرکات کششی و پرش پرداختند.

تغییر برنامه‌های تیم ایران که به دلیل بی برنامگی ژاپنی‌ها صورت گرفت و به نوعی کارشکنی آنها هم محسوب می‌شد عصبانیت و ناراحتی شدید کواچ را به همراه داشت، چراکه این موضوع برای اولین بار نبود که شامل حال ایران می‌شد. سرمربی تیم ملی ایران معتقد بود که امروز مهمترین روز تمرینی ملی‌پوشان است و آنها حتماً باید کار با توپ انجام می‌دادند چرا که ۴ روز بازیکنان تمرین توپی نداشتند.

امیر خوش خبر، سرپرست تیم ملی والیبال ایران با دیدن این شرایط بلافاصله به هتل محل اقامت تیم بازگشت و با گابریل، رئیس کمیته مسابقات فدراسیون جهانی والیبال تماس گرفت و شرایط را برای وی توضیح داد که گابریل هم عذرخواهی کرد و از ناظر فدراسیون جهانی در هاماماتسو خواست تا این مشکل را هرچه زودتر برطرف کند و عنوان کرد که برای تمرین عصر حتماً تدابیری اندیشده خواهد شد تا تیم ایران بتواند در یکی از سالن‌های شهر هاماماتسو تمرینات توپی را برگزار کند.

پیش از این و در سال‌های گذشته هم زمانی که تیم ایران برای برگزاری مسابقات مختلف به ژاپن می‌آمد میزبانی خوبی از ایران نمی‌شد و بی برنامگی کشور میزبان کار ملی‌پوشان را با مشکل روبرو می‌کرد. در حالی که گفته می‌شود ژاپنی‌ها بسیار با برنامه کار می‌کنند اما هنوز مسئولان فردی را به عنوان راهنما به تیم ایران معرفی نکرده‌اند.