خیزِ دو فيلم مريل استريپ و استيو جابز به سوی اسكار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، «طرفدار حق رای زنان» درامی تحسین شده برای كسب حقوق برابر در رای دادن زنان بریتانیایی در نخستین سال‌های قرن پیش، برای اولین بار این آخر هفته (شنبه - یكشنبه) در جشنواره تلوراید به نمایش در‌آمد. این فیلم با بازی كری مولیگان و هلنا بونهام كارتر و مریل استریپ در نقش املین پانكورست برای اولین بار در جهان، اكران شد.

نام فیلم (Suffragette) نام سازمانی است که اواخر قرن نوزدهم تاسیس شد تا در بریتانیا و بعد در آمریکا از حقوق زنان حمایت کند.

مولیگان به خاطر تولد نخستین فرزندش نتوانست در جشنواره چهار روزه تلوراید در كلرادوی آمریكا شركت كند، اما استریپ در كنار ابی مورگان نویسنده فیلم كه نویسنده فیلم «بانوی آهنین» هم بود در این جشنواره شركت كردند. سارا گاورون كارگردان فیلم نیز گروه را همراهی می‌كرد.

مدیر جشنواره این فیلم را به دلیل آشنایی خیلی كم آمریكایی‌ها با این جنبش، دارای اهمیت زیاد خواند.

جشنواره تلوراید كه بین دو جشنواره مهم ونیز در اروپا و تورنتو در كانادا جای دارد، یكی از مهمترین گام‌ها برای رفتن به سمت اسكار است.

«استیو جابز» فیلم زندگینامه‌ای به كارگردانی دنی بویل با بازی مایكل فاسبندر نیز در این جشنواره برای نخستین بار اكران می‌شود. ایرون سروكین فیلمنامه این فیلم را نوشته كه بر سه چهره كلیدی كمپانی اپل تمركز دارد. ست روگان و كیت وینسلت در نقش استیو ووزنیاك و جوآنا هوفمن در نقش دیگر مدیران اجرایی اپل در این فیلم جلوی دوربین رفته اند.

در جشنواره تلوراید فیلم «اتاق» با اقتباس از رمان مشهور اما دوناهو نیز به نمایش در می‌آید كه در آن بری لارسون در نقش زنی كه سال‌ها با بچه اش در یك اتاق زندانی بوده، بازی كرده است. این فیلم نیز یك هفته بعد در جشنواره تورنتو به نمایش در می‌آید.

پنج روز پس از نمایش فیلم «آنومالیسا» در جشنواره ونیز كه فیلمی از چارلی كافمن و یك داستان عاشقانه به سبك استاپ موشن است، این فیلم كه به كارگردانی دوك جانسون ساخته شده در تلوراید هم به نمایش در می آید.

جشنواره تلوراید سال ۱۹۷۴ تاسیس شده و هانت سینگر در كنار تام لودی مدیریت آن را برعهده دارند.

«پسر سائول» فیلمی از سینمای مجارستان كه در كن هم به نمایش درآمد، «رامس و كارول» با بازی رونی مارا و نیز دو مستند مهم «زمستان در آتش» درباره بحران در اوكراین و «زمان انتخاب» درباره آزمایش چارلز فرگوسن در تغییر تجارت جهانی‌اش و رفتن به سمت انرژی پاك، از دیگر فیلم هایی هستند كه در این جشنواره به نمایش در می‌آیند.

این جشنواره همچنین ادای دینی می‌كند به آدام كورتیس مستندساز بریتانیایی و آخرین فیلم او «دریاچه تلخ» كه رابطه بین افغانستان و غرب را زیر ذره بین می‌برد. فیلم سال ۲۰۰۲ با عنوان «قرن خود» كه با الهام از اندیشه‌های زیگموند فروید و ادوارد برنایاس برای كنترل ذهن، ساخته شده نیز در این جشنواره نمایش داده می‌شود.