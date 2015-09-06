تلفیق شهر و هنر/جشنواره «شهروند»لاهیجان سودای بین المللی شدن دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سال ۸۹ بود که تیم مدیریت شهری لاهیجان در کنار چند تن از هنرمندان این شهر تصمیم گرفت تا در علاوه بر توجه به عمران و آبادی شهر نمونه گردشگری لاهیجان، زمینهای را برای اجرای برنامههای فرهنگی به خصوص تئاتر در نظر گرفته و با کمک از هنرمندان و فرهیختگان این شهر گامی برای حمایت از زحمتکشان عرصه هنر بردارد.
از همین رو و در تیرماه همان سال بود که ایده برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی «شهروند» شکل گرفته و به اجرا در آمد تا فصل جدیدی در تقویم هنری شهر لاهیجان باز شود.
استقبال بینظیر مردم و مسئولان شهری از این جشنواره در نخستین دوره خود که تنها نام جشنواره را یدک میکشید و بیشتر شبیه برگزاری یک جشن مناسبتی بود، شرایطی را فراهم آورد تا این جشن پا را از محدوده شهر لاهیجان فراتر نهاده و در دومین سال، به صورت استانی برگزار شود.
ادامه حیات این جشنواره در سالهای بعد و برگزاری آن در سطح ملی از سال سوم تا به این دوره، جشنواره تئاتر خیابانی «شهروند» را در تقویم فرهنگی کشور به نام لاهیجان ثبت کرد و امروز بعد از گذشت شش دوره از این جشنواره، شاهد شکوفایی آن هستیم.
«شهروند» بین المللی میشود
شامگاه گذشته آیین اختتامیه ششمین دوره از جشنواره «شهروند» در حالی برگزار شد که دبیر اجرایی آن از گام نهادن این جشنواره در مسیر بین المللی شدن خبر داد.
در این مراسم سعید آگشته با اشاره به اینکه تئاتر ابزار مناسبی برای مدیران شهری برای انتقال فرهنگ شهروندی و عمومی به شهروندان است گفت: ادامه حیات این جشنواره در گرو همکاری و هماهنگی مردم با مدیران شهری است تا بتوان از این جشنواره برای تاثیر گذاریهای عمیق فرهنگی استفاده کرد.
شهردار لاهیجان ادامه داد: از فردا مقدمات جشنواره هفتم آغاز شده و تلاش میکنیم تا جشنواره را با یک گام پیشرفت در سطح بین المللی اجرا کرده و لاهیجان را تجلیگاه هنر کنیم.
جشنواره ای با ظرفیت های بالا
برگزاری جشنواره در سطح بین المللی اگرچه شرایط ویژهای را طلب میکند اما جشنواره تئاتر خیابانی «شهروند» لاهیجان بنا به گفته صاحبنظران میتواند به این مهم دست یافته و به عنوان نماد شهر لاهیجان مطرح شود.
کارشناس تئاتر و یکی از داوران این دوره از جشنواره درباره جشنواره تئاتر «شهروند» به خبرنگار مهر میگوید: در جشنواره لاهیجان چند نکته مهم وجود دارد. اول فهم و درک مسئولان این شهر از هنر تئاتر است که این مهم در همکاری همه جانبه مسئولان برای برگزاری جشنوارهای منظم نمود پیدا کرده است.
افشین خورشید باختری ادامه میدهد: میزان استقبال مردم و حضور چشمگیر آنها در طول برگزاری جشنواره نیز از دیگر نکات مهم جشنواره لاهیجان بوده و جای خوشحالی است که حتی مردم عادی نیز با علاقه در اجراها شرکت میکنند که این همکاریها و حضور مردم بسیار امیدبخش بوده و تاثیرات زیادی در پیشرفت جشنواره و ارتقای آن خواهد داشت.
وی به حضور گروههای مختلف تاتری از سایر استانها اشاره کرده و میافزاید: میزان شرکت گروههای تاتری از استانهای مختلف نشان از میزان نفوذ جشنواره در کشور دارد و این یعنی جشنواره لاهیجان در سطح کشور به یک برند تبدیل شده است.
خورشید باختری تصریح میکند: قدمت فرهنگی استان گیلان و به خصوص شهر لاهیجان به رشد این جشنواره خیلی کمک کرده و بیشک این جشنواره میتواند اعتباری وسیعتر از حال حاضر در سطح کشور پیدا کرده و اگر در جهت درستی پیش برود، میتواند حتی به یک جشنواره بین المللی نیز تبدیل شود.
یکی دیگر از داوران جشنواره نیز درباره ظرفیت «شهروند» برای تبدیل شدن به جشنوارهای بین المللی به خبرنگار مهر توضیح میدهد: اتفاقی که در یک جشنواره میافتد باعث میشود تا جشنواره به یک برند تبدیل شود نه مکان برگزاری آن.
جواد عزتی ادامه میدهد: عملکرد جشنواره «شهروند» نشان میدهد که همین الان هم میتواند یک برند باشد برای اینکه اتفاقا در بخشی هم فعالیت میکند که همواره در حاشیه بوده است.
وی میافزاید: تئاتر خیابانی با فاصلهای خیلی زیاد از سایر گونههای تاتری، از اولویتها محسوب میشود چرا که وقتی مردم ما با تئاتر قهر بودند، تئاتر خیابانی سعی در آشتی دادن مردم با تئاتر داشت. وقتی این گونه از تئاتر جدی گرفته میشود مردم نیز به این باور میرسند که تئاتر خیابانی علاوه بر تاثیر گذاریهای فرهنگی، چیزی از دیگر گونههای تئاتر کم ندارد. اینکه یک جشنواره مخصوص تئاتر خیابانی برگزار میشود اتفاق بسیار بزرگی است و باید بسیار محترم شمارده شده و از همین الان به عنوان یک برند تلقی شود.
گذشت شش سال از برگزاری نخستین دوره از جشنواره «شهروند» و رشد چشمگیر آن از بذری کوچک به نهالی نوپا، این امید را در دل علاقه مندان هنر زنده نگه داشته که مردم لاهیجان میتوانند شاهد بالندگی این جشنواره و به بار نشستن آن بوده و مدیران این شهر نیز فرصت ایجاد شده را مغتنم شمرده و جشنواره «شهروند» را به جشنواره ای بین المللی و نشانی برای شهر لاهیجان تبدیل کنند.
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