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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۰:۰۶

با حضور حجت الاسلام پارسانیا؛

دومین گردهمايی «اسفار مجازی، کرسی ارتباطات صدرایی» برگزار می‌شود

دومین گردهمايی «اسفار مجازی، کرسی ارتباطات صدرایی» برگزار می‌شود

دومین گردهمايی «اسفار مجازی، کرسی ارتباطات صدرایی» دوشنبه ۱۶ شهریور ساعت ۱۰ از سوی پژوهشكده ارتباطات در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می‏‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین گردهمايی «اسفار مجازی، کرسی ارتباطات صدرایی» دوشنبه ۱۶ شهریور ساعت ۱۰ از سوی پژوهشكده ارتباطات در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می‌‌شود.

در این نشست که به‌ منظور بررسی راه‌‌های ایجاد کرسی ارتباطات صدرایی برگزار می‌‌شود، حجت الاسلام والمسلمين دکتر حمید پارسانیا به طرح بحث علوم ارتباطات در منظومه معرفتی حکمت صدرایی خواهد پرداخت و جمعی از استادان علوم ارتباطات، جامعه‌شناسی و فلسفه این موضوع را نقد و بررسی خواهند کرد؛ همچنين زمینه ایجاد کرسی ارتباطات صدرایی بررسی خواهد شد.

کد مطلب 2904597
خداداد خادم

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