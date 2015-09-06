مشکل اساسی نخبگان کرمانشاه اشتغال است/ شناسایی ۳۵۰ نخبه و مخترع

سالار محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بنیاد نخبگان استان کرمانشاه در راستای حمایت از استعدادهای برتر، اهدای جوایز تحصیلی در ۳ رده کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری را در دستور کار خود قرار داده که این جوایز در بخش‌های فناوری، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در طول سال جاری اهدا می‌شود.

وی از اعزام نخبگان و مخترعان کرمانشاهی به جشنواره رویش غرب خبر داد و افزود: این جشنواره از ۱۷ تا ۱۹ شهریور ماه امسال در لرستان برگزار و ۲۳ نخبه کرمانشاهی نیز برای کسب عناوین و ارائه دستاوردهای خود در این جشنواره حضور خواهند یافت.

محمدی با بیان اینکه بیشترین تعداد شرکت کنندگان منطقه غرب کشور در جشنواره رویش غرب را نخبگان کرمانشاهی تشکیل می‌دهند، گفت: این جشنواره در ۲ بخش داوری اختراعات و نیز حضور طرح‌های دارای تاییدیه علمی برای تجاری‌سازی ایده‌ها انجام می‌شود.

معاون بنیاد نخبگان استان کرمانشاه بحث توانمندسازی نخبگان و به دنبال آن اشتغال آنان را مهمترین مشکل مخترعان و نخبگان در استان دانست و گفت: بنیاد نخبگان استان از هر گونه حمایت و تلاش برای رفع مشکلات نخبگان دریغ نخواهد کرد.

وی مشکل اساسی نخبگان استان کرمانشاه را اشتغال آنان دانست و گفت: بنیاد نخبگان استان کرمانشاه تعداد۳۵۰ نخبه علمی و مخترع را در چتر حمایتی خود قرار داده است و در این راستا حمایت مسئولان از نخبگان را می‌طلبیم.

محمدی حضور نخبگان در استان کرمانشاه را مایه مباهات و افتخار دانست و گفت: امیدواریم زمینه حضور این استعدادها و کارآفرینان برتر در استان ما برای ایجاد تحولات مثبت فراهم شود.