۲۲ مقاله برگزیده کنگره بین المللی استاد شهریار چاپ می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی، ابراهیم اقبالی صبح یکشنبه با اعلام این خبر گفت: از ۹۰ مقاله رسیده به دبیرخانه کنگره بین المللی بزرگداشت استاد شهریار با محوریت فرهنگ دینی و انقلابی، ۲۲ مقاله برای چاپ برگزیده شده است.

وی با اشاره به اینکه مقالاتی برگزیده شده است که براساس محور های عنوان شده برای کنگره نوشته شده اند، افزود: هشت مقاله نیز در زمان برگزاری کنگره ارایه خواهند شد و علاوه بر آن چهار سخنرانی تخصصی درباره محورهای کنگره نیز در روز افتتاحیه کنگره بین المللی بزرگداشت استاد شهریار توسط اساتید برجسته ایراد می شوند.

دبیر علمی کنگره بین المللی بزرگداشت استاد شهریار همچنین رعایت چهارچوب های علمی و پژوهشی در نوشتن مقاله و محکم و بدون نقص بودن نثر و قلم نویسنده را از دیگر معیارهای گزینش مقاله توسط اعضای هیئت علمی کنگره بین المللی بزرگداشت استاد شهریار عنوان کرد.

اقبالی در پایان گفت: استاد شهریار‌ در ابعاد مختلف اسلامی و انقلابی، عرفانی و دینی، فرهنگی و اجتماعی نقش خود را به موثرترین شکل ممکن‌ ایفا کرده با این حال‌ باید اعتراف کرد که آن‌چه باید تاکنون در تجلیل و تبیین این نقش برجسته انجام می‌گرفت، متاسفانه محقق نشده و بر همین اساس دست اندرکاران تبیین این جایگاه را مهم ترین هدف خود برای برگزاری کنگره تعریف کرده اند.

گفتنی است داوری آثار رسیده به دبیر خانه کنگره بین المللی بزرگداشت استاد شهریار به زودی اعلام خواهد شد.