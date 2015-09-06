به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه در جلسه هفتگی اتاق فکر آب که صبح یکشنبه در استانداری برگزار شد، اظهارداشت: باید موضوع محیط زیست دغدغه همه مدیران و مردم باشد و از هیچ حوزه ای جدا نشود زیرا اگر در کارهای خود نگاه زیست محیطی داشته باشیم خیلی از تصمیمات را نخواهیم گرفت.

استاندار بیان کرد: همه حوزه ها مانند صنعت، کشاورزی، خدمات، امور امنیتی، مدارس و دانشگاه ها باید با محیط زیست ارتباط نزدیک داشته باشد تا این موضوع دغدغه ای همگانی شود و از آن غفلت نکنیم.

وی یادآورشد: در جلسات اتاق فکر آب باید مسائل کارشناسی و گفتگوها به صورت شفاف مطرح شود و اگر مخالفتی هست گفته شود و اگر موضوعی تصویب شد دیگر عملیاتی و اجرایی شود.

روزبه گفت: دبیرخانه ای در شرکت آب منطقه ای فعال شده که هیچ موضوعی از نگاه کارشناسی آن نباید مخفی بماند و درجلسات باید یا قانع کنید و یا قانع شوید.

تولیدکنندگان نسبت به پسماند مسئولیت دارند

استاندار اظهارداشت: همه تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزی در مقابل تولید پسماند واحد خود مسئولیت دارند و باید تجهیز واحدهای صنعتی به آزمایشگاه های مدرن کنترل کیفی در دستور کار باشد و توجه به محیط زیست سالم یک فرهنگ شود تا بتوانیم به سلامت استان کمک کنیم.

وی افزود: بحث محیط زیست باید از قالب یک نهاد خارج شود و در مدارس، دانشگاه ها، مساجد، معابر، خانه ها و ادارات و دسته های عزاداری مورد توجه جدی قرار گیرد و همه جامعه تحت پوشش آن باشد.

تکلیف ما با سیمان آبیک باید مشخص شود

روزبه تصریح کرد: باید تکلیف خود را با سیمان آبیک و نیروگاه مشخص کنیم و این واحدها با هزینه خودشان سیستمی در ورودی شهر آبیک و محدوده نیروگاه نصب کنند تا وضعیت آلودگی ها مشخص شود.

وی اضافه کرد: توجه به محیط زیست عزم جدی می خواهد و باید با استفاده از شرکت های دانش بنیان برای این مشکلات فکری کنیم.

استاندار گفت: باید طرح های ما واقع بینانه باشد و برای ماندن بیشتر در پشت میزهای خود با سلامت مردم بازی نکنیم و به پسماندها حساس باشیم و نگذاریم سلامت مردم به خطر بیفتد.

روزبه در خصوص حمایت از ارائه طرح یکی از شرکت های دانش بنیان برای جایگزینی نانوتراش به جای کف صابون در تراشکاری ها اعلام آمادگی کرد.