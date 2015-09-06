نمایشگاه اصناف قرچک ۱۵ شهریورماه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه جلسه هم اندیشی اتاق اصناف شهرستان قرچک با حضور علی عبدی معاون فنی و عمرانی فرمانداری، سعید محمدی پور رئیس صنعت، معدن و تجارت و حمیدرضا تاجیک رئیس اتاق اصناف شهرستان قرچک برگزار شد.

علی عبدی در این نشست با اشاره به دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه های اقتصادی اظهار داشت: دولت تدبیر و امید تلاش داشته تا با استفاده از سیاست های صحیح اقتصادی، تورم را کنترل و رشد اقتصادی را در کشور رقم بزند.

معاون فنی و عمرانی فرمانداری شهرستان قرچک افزود: شاخص هایی نظیر حمایت از بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و اشتغالزایی برای جوانان و افراد جویای کار در دولت یازدهم دنبال می شود.

وی ادامه داد: دولت تلاش دارد تا بازار کسب و کار را پرنشاط تر از گذشته کرده و زمینه افزایش درآمد و رفاه مردم را فراهم آورد و در این میان نقش اصناف برای رسیدن به این هدف بسیار پررنگ است.

عبدی در ادامه با اشاره به در پیش بودن آغاز سال تحصیلی جدید گفت: در آستانه سال تحصیلی جدید و به منظور تنظیم بازار، نمایشگاه اصناف از ۱۵ شهریورماه در شهرستان قرچک برگزار می شود و کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم با کیفیت مناسب در اختیار آنان قرار می گیرد.

در ادامه جلسه مسئولان اتحادیه ها مشکلات و همچنین پیشنهادات خود را برگزاری این نمایشگاه عنوان کردند.