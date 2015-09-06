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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۰۵

در نشست اتاق اصناف قرچک مطرح شد:

نمایشگاه اصناف قرچک ۱۵ شهریورماه برگزار می شود

نمایشگاه اصناف قرچک ۱۵ شهریورماه برگزار می شود

قرچک- در آستانه سال تحصیلی جدید و به منظور تنظیم بازار، نمایشگاه اصناف از ۱۵ شهریورماه در شهرستان قرچک برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه جلسه هم اندیشی اتاق اصناف شهرستان قرچک با حضور علی عبدی معاون فنی و عمرانی فرمانداری، سعید محمدی پور رئیس صنعت، معدن و تجارت و حمیدرضا تاجیک رئیس اتاق اصناف شهرستان قرچک برگزار شد.

علی عبدی در این نشست با اشاره به دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه های اقتصادی اظهار داشت: دولت تدبیر و امید تلاش داشته تا با استفاده از سیاست های صحیح اقتصادی، تورم را کنترل و رشد اقتصادی را در کشور رقم بزند.

معاون فنی و عمرانی فرمانداری شهرستان قرچک افزود: شاخص هایی نظیر حمایت از بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و اشتغالزایی برای جوانان و افراد جویای کار در دولت یازدهم دنبال می شود.

اصناف قرچک کراپ شده

وی ادامه داد: دولت تلاش دارد تا بازار کسب و کار را پرنشاط تر از گذشته کرده و زمینه افزایش درآمد و رفاه مردم را فراهم آورد و در این میان نقش اصناف برای رسیدن به این هدف بسیار پررنگ است.

عبدی در ادامه با اشاره به در پیش بودن آغاز سال تحصیلی جدید گفت: در آستانه سال تحصیلی جدید و به منظور تنظیم بازار، نمایشگاه اصناف از ۱۵ شهریورماه در شهرستان قرچک برگزار می شود و کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم با کیفیت مناسب در اختیار آنان قرار می گیرد.

در ادامه جلسه مسئولان اتحادیه ها مشکلات و همچنین پیشنهادات خود را برگزاری این نمایشگاه عنوان کردند.

کد مطلب 2904617

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