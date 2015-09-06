به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، بهروز اسودی اظهار داشت: سه واحد تولیدی الگانت، نساجی کویر و رادپویش کار در نمایشگاه بین المللی ایران تکس ۲۰۱۵ حضور و محصولات خود را به نمایش گذاشته اند.

وی گفت: بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، مواد اولیه منسوجات خانگی، ماشین های گلدوزی و محصولات نساجی با عنوان ایران تکس ۲۰۱۵ از سیزدهم لغایت شانزدهم شهریور ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با تأکید برحمایت از تولید داخل اظهار داشت: برای تقویت واحدهای تولیدی و حمایت از کالای ایرانی باید با واردات بی رویه به کشور مقابله کنیم که این امر با تعامل و همکاری اتحادیه ها، تولیدکننده ها و وارد کنندگانی که از مبادی قانونی، کالا به کشور وارد می کنند امکان پذیر است.

اسودی گفت: بازدید مردم در چهار روزی که نمایشگاه پوشاک، نساجی و فرش ماشینی در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود باعث خواهد شد تا هموطنانمان به توانمندی صنعتگران و تولیدکنندگان استان سمنان بیشتر پی ببرند.