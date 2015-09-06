رامین طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه حدود یک ماه پیش و قبل از اعزام تیم ملی دوومیدانی به مسابقات کازانف قزاقستان از ۱۰ عضو این تیم تست دوپینگ گرفته شد که یکی از آنها مثبت اعلام شده است، اظهارداشت: طی این هفته جلسه صدور رای نهایی برای این دوومیدانی کار متخلف را برگزار میکنیم تا حکم محرومیت قطعی وی مشخص و اعلام شود.
وی تصریح کرد: البته از زمان محرز شدن دوپینگ، این ورزشکار در محرومیت تعلیقی به سر میبرد اما با برگزاری جلسه شورای صدور رای مدت زمان محرومیت وی نهایی میشود. اینکه این دوومیدانی کار دوپینگی چه مدت محروم خواهد شد، اصلا مشخص نیست اما آنچه مسلم است وی از ماده ممنوعه آنوبولیک استفاده کرده است و اگر نتواند مستندات و مدارکی برای کاهش محرومیتش ارائه کند، احتمالا چهار سال از شرکت در تام مسابقات داخلی و بینالمللی محروم خواهد شد.
سخنگوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ همپنین در مورد زمان برگزاری نشست شورای استیناف برای دو ورزشکار دوپینگی وزنهبرداری و ووشو که مدتها پیش تست دوپینگشان مثبت اعلام شد، خاطرنشان کرد: پرونده این دو ورزشکار همچنان در جریان است. مدارکی که آنها برای بررسی در شورای استیناف ارائه کرده بودند برای تصمیم گیری نهایی و قطعی ناقص بود. به همین دلیل تا به امروز به نتیجهای در این زمینه نرسیدهایم اما قطعا تا پایان شهریورماه کار نهایی خواهد شد.
طباطبایی با یادآوری اینکه ستاد ملی مبارزه با دوپینگ منتظر دریافت نتیجه مربوط به ۳۰ نمونه ارسالی به آزمایشگاه کلن است، گفت: هفته گذشته از ۱۱ کشتیگیر اعزامی به آمریکا نیز بنا به ماموریتی که از سوی فدراسیون بینالمللی این رشته داشتیم، نمونهگیری شد.
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