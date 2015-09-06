  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۹:۴۹

توکلی به مهر خبر داد:

نتایج کنکور سراسری ۹۴ اواخر هفته جاری اعلام می شود

نتایج کنکور سراسری ۹۴ اواخر هفته جاری اعلام می شود

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور درباره زمان اعلام نتایج آزمون سراسری سال ۹۴ گفت: فهرست اسامی پذیرفته شدگان کنکور سراسری ۹۴ اواخر هفته جاری اعلام می شود.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس برنامه زمان بندی شده نتایج آزمون سراسری تا اواخر هفته اعلام می شود.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: تعداد ۸۷۷ هزار نفر در آزمون سراسری ثبت نام و ۷۹۶ هزار نفر در آزمون شرکت کردند که تقریبا همه این افراد مجاز به انتخاب رشته شده بودند.

وی افزود: بر اساس آمار بیش از ۵۶۶ هزار داوطلب انتخاب رشته خود را تکمیل کردند.

توکلی با اشاره به ظرفیت پذیرش در کنکور سراسری ۹۴ گف: ظرفیت کنکور سراسری سال جاری تعداد ۷۶۷ هزار و ۲۵۷ نفر است که ظرفیت پذیرش در علوم ریاضی ۲۸۰ هزار و ۲۴۷ نفر، ظرفیت پذیرش در علوم تجربی ۲۲۷ هزار و ۲۲۰ نفر، ظرفیت پذیرش در علوم انسانی ۲۱۹ هزار و ۲۱۵ نفر، ظرفیت پذیرش در هنر  ۱۸ هزار و ۱۹۶ نفر و ظرفیت پذیرش در زبان ۲۲ هزار و ۳۷۹ نفر است.

کد مطلب 2904622
زهره بال

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مهیار ۱۲:۱۲ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۵
      0 0
      پاسخ
      هفته ی پیش هم همین رو گفته بود چرا تاریخ رو اعلام نمی کنه مثلاً بگه 18 شهریور . سنجش حتی از دانشگاه آزاد هم عقب افتاده . الان دانشگاه آزاد به تاریخ همه ی نتیجه رو اعلام می کنه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها