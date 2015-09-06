نتایج کنکور سراسری ۹۴ اواخر هفته جاری اعلام می شود

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس برنامه زمان بندی شده نتایج آزمون سراسری تا اواخر هفته اعلام می شود.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: تعداد ۸۷۷ هزار نفر در آزمون سراسری ثبت نام و ۷۹۶ هزار نفر در آزمون شرکت کردند که تقریبا همه این افراد مجاز به انتخاب رشته شده بودند.

وی افزود: بر اساس آمار بیش از ۵۶۶ هزار داوطلب انتخاب رشته خود را تکمیل کردند.

توکلی با اشاره به ظرفیت پذیرش در کنکور سراسری ۹۴ گف: ظرفیت کنکور سراسری سال جاری تعداد ۷۶۷ هزار و ۲۵۷ نفر است که ظرفیت پذیرش در علوم ریاضی ۲۸۰ هزار و ۲۴۷ نفر، ظرفیت پذیرش در علوم تجربی ۲۲۷ هزار و ۲۲۰ نفر، ظرفیت پذیرش در علوم انسانی ۲۱۹ هزار و ۲۱۵ نفر، ظرفیت پذیرش در هنر ۱۸ هزار و ۱۹۶ نفر و ظرفیت پذیرش در زبان ۲۲ هزار و ۳۷۹ نفر است.