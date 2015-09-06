برگزاری ششمین نمایشگاه بزرگ «شهر ایده ال» در کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، در ششمین نمایشگاه بزرگ شهر ایده ال، ده ها شرکت فعال، نوین ترین دستاورد ها و تولیدات خود در حوزه مدیریت شهری و خدمات شهری را از ۱۰ تا ۱۳ دی ماه در محل نمایشگاههای بین المللی جزیزه کیش ارائه و در معرض دید علاقهمندان قرار خواهند داد.
در این نمایشگاه همچنین شهرداریهای کشور، فرصتها، طرحها و پروژه های بزرگ و کوچک سرمایه گذاری شهری خود را جهت جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی ارائه خواهند کرد.
برهمین اساس، نمایشگاه شهر ایده آل به مدت ۴ روز و از ۱۰ تا ۱۳ دی ماه در مرکز نمایشگاههای بین المللی کیش و همایش شهر ایده آل نیز در دو روز پایانی نمایشگاه یعنی روزهای ۱۲ و ۱۳ دی در مرکز همایشهای بین المللی خلیج فارس جزیره کیش، برگزار می شود.
ایجاد بستری مناسب برای ارائه و فروش تولیدات ملی به سازمانها و مصرف کنندگان حوزه مدیریت شهری، کمک به توسعه فروش عرضه کنندگان فناوری نوین، ارتقای مدیریت شهری، ارائه الگوهای مدیریت شهری، حضور تولیدکنندگان خارجی برای انتقال فناوری روز دنیا و انتقال دانش به تولید کنندگان داخلی، مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است.
در این همایش شهرداران و معاونان شهرداریها، اعضای شورای شهرها، مدیران سازمانها، مهندسان، مشاوران، معاونان خدمات شهری شهری داریها، مسئولان سازمانهای تاکسیرانی و اتوبوسرانی کشور و مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری حضور خواهند داشت.
نظر شما