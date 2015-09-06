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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۹:۵۴

برگزاری ششمین نمایشگاه بزرگ «شهر ایده ال» در کیش

برگزاری ششمین نمایشگاه بزرگ «شهر ایده ال» در کیش

ششمین نمایشگاه بزرگ و همایش «شهر ایده ال» از ۱۰ تا ۱۳ دی ماه امسال در جزیره کیش برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ششمین نمایشگاه بزرگ شهر ایده ال، ده ها  شرکت فعال، نوین ترین دستاورد ها و تولیدات خود در حوزه مدیریت شهری و خدمات شهری را از ۱۰ تا ۱۳ دی ماه در محل نمایشگاه‌های بین المللی جزیزه کیش ارائه و در معرض دید علاقه‌مندان قرار خواهند داد.

در این نمایشگاه همچنین شهرداری‌های کشور، فرصت‌ها، طرح‌ها و پروژه های بزرگ و کوچک سرمایه گذاری شهری خود را جهت جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی ارائه خواهند کرد.

برهمین اساس، نمایشگاه شهر ایده آل به مدت ۴ روز و از ۱۰ تا ۱۳ دی ماه در مرکز نمایشگاه‌های بین المللی کیش و همایش شهر ایده آل نیز در دو روز پایانی نمایشگاه یعنی روزهای ۱۲ و ۱۳ دی در مرکز همایش‌های بین المللی خلیج فارس جزیره کیش، برگزار می شود.

ایجاد بستری مناسب برای ارائه و فروش تولیدات ملی به سازمان‌ها و مصرف کنندگان حوزه مدیریت شهری، کمک به توسعه فروش عرضه کنندگان فناوری نوین، ارتقای مدیریت شهری، ارائه الگوهای مدیریت شهری، حضور تولیدکنندگان خارجی برای انتقال فناوری روز دنیا و انتقال دانش به تولید کنندگان داخلی، مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

در این همایش شهرداران و معاونان شهرداری‌ها، اعضای شورای شهرها، مدیران سازمان‌ها، مهندسان، مشاوران، معاونان خدمات شهری شهری داری‌ها، مسئولان سازمان‌های تاکسیرانی و اتوبوسرانی کشور و مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری حضور خواهند داشت.

کد مطلب 2904624

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