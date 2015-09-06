فیلم/ صنایع دستی پادری بافی از لیف خرما در بافق

به گزارش خبرنگار مهر، صنایع دستی پادری بافی يا سيس بافي در شهرستان بافق به دلیل وجود نخلستانهای گسترده رایج است.
این پادریها از الیاف یا همان لیف خرما که در زبان محلی به آن «سيس» می گویند، بافته میشود و هنرمندان کویرنشین حتی از به ظاهر بی استفادهترین بخش درخت پربرکت خرما نیز استفاده میکنند.
در حال حاضر کارگاههای کوچک یک تا چند نفره در خانههای بافق برپاست و عده کمی در این شهرستان به بافت پادری مشغول هستند.
به تازگی با رنگ کردن این الیاف، پادریها که متاسفانه امروز هنر بافت آنها در حال منسوخ شدن است، به اشکال و رنگهای مختلف و متنوع روانه بازار میشود.
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