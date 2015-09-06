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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۰:۰۷

فیلم/ صنایع دستی پادری بافی از لیف خرما در بافق

فیلم/ صنایع دستی پادری بافی از لیف خرما در بافق

یزدـ پادری بافی يا به اصطلاح محلی «سيس بافی» یکی از هنرهای سنتی شهرستان بافق است که نسل به نسل به دست هنرمندان امروز رسیده اما متاسفانه این هنر اصیل و ارزشمند به تدریج در حال منسوخ شدن است.

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به گزارش خبرنگار مهر، صنایع دستی پادری بافی يا سيس بافي در شهرستان بافق به دلیل وجود نخلستان‌های گسترده رایج است.

این پادری‌ها از الیاف یا همان لیف خرما که در زبان محلی به آن «سيس» می گویند، بافته می‌شود و هنرمندان کویرنشین حتی از به ظاهر بی استفاده‌ترین بخش درخت پربرکت خرما نیز استفاده می‌کنند.

در حال حاضر کارگاه‌های کوچک یک تا چند نفره در خانه‌های بافق برپاست و عده کمی در این شهرستان به بافت پادری مشغول هستند.

به تازگی با رنگ کردن این الیاف، پادری‌ها که متاسفانه امروز هنر بافت آنها در حال منسوخ شدن است، به اشکال و رنگ‌های مختلف و متنوع روانه بازار می‌شود.

کد مطلب 2904626

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