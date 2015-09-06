به گزارش خبرگزاری مهر، «الون ماسک»، موسس شرکت «اسپیس ایکس» را می توان جزو اولین افرادی دانست که بر اهمیت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر تاکید داشت. در سال های اخیر، محققان به استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در ساخت وسایل مختلف روی آورده اند. در همین راستا و جهت استفاده بهینه از مصرف انرژی، راه آهن آلمان اعلام کرد، قطارهای برقی این کشور تا سال ۲۰۱۸ میلادی انرژی الکتریکی خود را از طریق نیروگاه های بادی تامین خواهند کرد.

آلمانی ها در سه سال آینده به تدریج نیاز خود به انرژی الکتریکی تامین شده از سایر منابع را کاهش داده به طوری که این میزان به صفر رسیده و قطارهای برقی تمامی نیروی مورد نیاز خود برای حرکت را از نیروگاه های بادی تامین می کنند.

هلند، یکی از کشورهایی است که چنین پروژه ای را آغاز کرده است. بیش از ۵۰ درصد انرژی الکتریکی مورد نیاز قطارهای برقی هلندی از انرژی بادی تامین می شوند. کمپانی Enco در روتردام هلند اجرای این طرح را برعهده داشته است. اکنون فعالیت های این کمپانی برای انجام چنین پروژه ای در آلمان آغاز شده است.

گزارشات منتشر شده نشان می دهد، در سال های ۲۰۱۶، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی به ترتیب ۷۰ ، ۹۵ و ۱۰۰ درصد انرژی مورد نیاز قطارهای آلمانی از نیروگاه های بادی تامین می شود. قطارهای برقی روزانه در حدود ۱.۲ میلیون مسافر را در آلمان جابه جا می کنند. نیمی از نیروی بادی مورد نیاز این پروژه از نیروگاه های آلمانی و نیمی دیگر نیز از نیروگاه های موجود در کشورهای اسکاندیناوی و بلژیک تامین خواهد شد.

راه آهن آلمان تا سال ۲۰۱۸ میلادی تمامی انرژی مورد نیاز خطوط راه آهن خود را از انرژی بادی تامین خواهد کرد.