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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۱۰

سرمربی تیم فوتسال یاسین پیشروی قم در گفتگو با مهر:

تیم فوتسال یاسین پیشروی قم به مصاف تیم ملی قطر می‌رود

تیم فوتسال یاسین پیشروی قم به مصاف تیم ملی قطر می‌رود

قم - سرمربی تیم فوتسال یاسین پیشروی قم گفت: تیم فوتسال یاسین پیشروی قم در ۲ دیدار دوستانه به مصاف تیم ملی قطر می‌رود.

سید مهدی غیاثی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم فوتسال یاسین پیشروی قم که راهی اردوی تدارکاتی قطر شده است در دوحه پایتخت این کشور ۲ بازی دوستانه با تیم ملی فوتسال قطر برگزار می‌کند.

وی افزود: نخستین دیدار دو تیم عصر دوشنبه از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه به وقت تهران در ورزشگاه سعد دوحه برگزار می‌شود دو تیم روز چهارشنبه نیز برای بار دوم برابر هم صف آرایی می‌کنند در حالی که تیم ملی فوتسال قطر از وجود چند بازیکن برزیلی الاصل و یک مربی پرتغالی بهره مند است.

سرمربی تیم فوتسال یاسین پیشروی قم گفت: این تیم در ۲ بازی اخیر خود در لیگ بر‌تر فوتسال موفق به کسب پیروزی نشده است و امیدواریم پس از اردوی قطر با انگیزه‌ای دوچندان، موفقیت در لیگ بر‌تر را از سر بگیریم.

غیاثی بیان داشت: حضور در اردوی قطر به دعوت فدراسیون فوتبال قطر صورت گرفته است و بخشی از هزینه‌های آن بر عهده کشور میزبان و بخش دیگری بر عهده باشگاه یاسین پیشرو است.

وی عنوان کرد: بازیکنان ما به جز یکی دو بازیکن، تجربه بین المللی ندارند و حضور در این مسابقه برابر تیم ملی یک کشور، فرصت خوبی برای افزایش تجربه و پختگی بازیکنان یاسین پیشرو است.

سرمربی تیم فوتسال یاسین پیشروی قم تصریح کرد: امیدواریم در بازگشت از قطر و ادامه رقابت‌های لیگ بر‌تر فوتسال نتایج بهتری بگیریم و بتوانیم دل هواداران را شاد و نتایج ۲ بازی گذشته را نیز به نوعی جبران کنیم.

غیاثی افزود: یاسین پیشرو پس از بازگشت از قطر تمرینات خود را در قم از سر می‌گیرد تا برای دیدار برابر آذرخش هرمزگان در هفته نهم لیگ بر‌تر فوتسال آماده شود.

کد مطلب 2904633

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