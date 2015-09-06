به گزارش خبرنگار مهر، بابک مختاری صبح امروز یکشنبه در حاشیه بازدید مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی حفاری ایران از پارک علم و فناوری خوزستان و شرکتهای مستقر در پارک اظهار کرد: پارک علم و فناوری فضایی فراهم کرده که بخش خصوصی قادر به گسترش فعالیتهای خود بوده و با ایجاد اشتغال برای فارغالتحصیلان دانشگاهی، موانع توسعه بخش خصوصی، اشتغالزایی، توسعه اقتصادی و تولید ملی را مرتفع کند.
وی افزود: پارک علم و فناوری تنها نهادی است که میتواند شرایط عقد قرارداد را در حوزه پژوهشی در بحث فروش محصولات و ساخت قطعات داشته باشد.
رئیس پارک علم و فناوری خوزستان تصریح کرد: با اعتماد به علم و اراده شرکتهای مستقر در پارک میتوان درصدی از مشکلات موجود در پیش روی صنعت، اشتغال و شکوفایی اقتصاد ملی را مرتفع کرد.
مختاری گفت: شرکت ملی حفاری ایران از نهادهای دوست و همکار دیرین پارک علم و فناوری خوزستان بوده که در سالهای فعالیت این پارک، همواره همکاری خود را با شرکتهای این مجموعه حفظ کرده است.
مهدی عرشیان مدیر پژوهش شرکت ملی حفاری ایران نیز در این نشست با اشاره به نقش سازندههای داخلی و پارک علم و فناوری در تولید، تعمیر و نگهداری تجهیزات گفت: با مکاتباتی که با کل واحدهای ملی حفاری داشتیم، نیازمندیها را شناسایی کرده و بنا داریم با شناسایی پتانسیلهای موجود در شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری خوزستان مشکلات موجود را رفع کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، در این بازدید و نشست شرکتهای مستقر در پارک به بیان مسائل و مشکلات خود در حوزه شرکت ملی حفاری ایران پرداختند. همچنین رئیس اداره مهندسی ساخت و رئیس اداره پژوهش شرکت ملی حفاری ایران در این بازدید حضور داشتند.
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