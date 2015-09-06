به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بزرگسالان سپاهان عصر امروز در دیداری دوستانه با تیم امید این باشگاه اصفهانی در ورزشگاه فردوس اصفهان دیداری تدارکاتی برگزار می‌کند.

طلایی‌پوشان سپاهان عصر امروز یکشنبه، در نخستین روز تمرین بعد از تعطیلی دو روزه خود، در ورزشگاه فردوس اصفهان با تیم امید باشگاه دیدار می‌کنند.

شاگردان حسین فرکی بعد از استراحت سه روزه، شنبه هفته گذشته تمرینات خود را در تعطیلات ۲۰ روزه لیگ برتر آغاز کردند و هفته گذشته طی دو روز در دو نوبت صبح و بعدازظهر، به تمرین پرداختند.

تیم اصفهانی در سایر روزهای تمرینی خود، یک جلسه در روز به تمرین پرداخت تا آمادگی خود را برای آغاز دوباره مسابقات لیگ برتر حفظ کند.

به دستور سرمربی سپاهان، تیم اصفهانی در روزهای جمعه و شنبه به استراحت پرداخت و تمرین این تیم از عصر امروز با حضور بازیکنان این تیم اصفهانی برگزار می‌شود.

قرار بود سپاهان در هفته جاری با یکی از تیم‌های اصفهان به بازی تدارکاتی بپردازد اما با توجه به شرایط گیتی‌پسند در مسابقات جام آزادگان، این اتفاق صورت نگرفت.

تیم اصفهانی به جز این بازی، دیدار تدارکاتی دیگری را در دستور کار خود قرار نداده است.

سپاهان روز سه‌شنبه ۲۴ شهریور در هفته ششم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به مصاف تراکتورسازی تبریز می‌رود.