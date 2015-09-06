احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت دمایی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: دمای زنجان از امروز تا روز سه‌شنبه خنک می‌شود.

وی به گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: ماهنشان با ۳۲ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و قیدار با ۲۹ درجه سانتیگراد خنک‌ترین مناطق استان بودند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به دمای فعلی زنجان اشاره کرد و گفت: دمای فعلی زنجان ۲۸ درجه سانتیگراد است که نسبت به دیروز در همین ساعت یک درجه خنک شده است.

یاغموری به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و یادآور شد: سامانه بارشی از امروز صبح وارد استان شده است و با پوشش ابر بارش رگبار را در استان خواهیم داشت.

وی تصریح کرد: با بارش رگباری باران شاهد وقوع رعد و برق در استان خواهیم بود.