  1. استانها
  2. زنجان
۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۰:۴۶

مدیر کل هواشناسی استان زنجان:

هوای زنجان خنک می‌شود

هوای زنجان خنک می‌شود

زنجان - مدیرکل هواشناسی استان زنجان از خنک شدن هوا طی چند روز آینده در استان زنجان خبر داد.

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت دمایی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: دمای زنجان از امروز تا روز سه‌شنبه خنک می‌شود.

وی به گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: ماهنشان با ۳۲ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و قیدار با ۲۹ درجه سانتیگراد خنک‌ترین مناطق استان بودند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به دمای فعلی زنجان اشاره کرد و گفت: دمای فعلی زنجان ۲۸ درجه سانتیگراد است که نسبت به دیروز در همین ساعت یک درجه خنک شده است.

یاغموری به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و یادآور شد: سامانه بارشی از امروز صبح وارد استان شده است و با پوشش ابر بارش رگبار را در استان خواهیم داشت.

وی تصریح کرد: با بارش رگباری باران شاهد وقوع رعد و برق در استان خواهیم بود.

کد مطلب 2904650

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها