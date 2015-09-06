ساماندهی محله هرندی به سمت آزمون وخطا نرود/تدوین پیوست مطالعاتی

خبرگزاری مهر،گروه جامعه: تجدید حیات اجتماعی محله هرندی و سهیم شدن این پهنه در رونق اقتصادی نواحی مجاور از اهداف کلانی است که شهرداری تهران اخیرا برای تحقق آن برنامه ریزی کرده و قرار است بخشی از این اهداف در قالب طرح انضباط شهری محقق شود. اما شهروندان ساکن محله هرندی، شاه کلید تحقق این اهداف را تقویت ابعاد اجتماعی این طرح و چاره جویی اساسی برای معتادان و اوباش می دانند. با این حال شهرداری اقدامات اجتماعی خود را در حالی آغاز کرده است که هنوز آمار روشنی از گروه های مختلف جامعه هدف در اختیار ندارد.

شهرداری منطقه ۱۲ سکانداری امور اجرایی طرح انضباط شهری را بر عهده دارد و سایر معاونت ها و سازمان های وابسته به شهرداری تهران نیز برای کمک به اجرای این طرح چندوجهی به عنوان معین و پشتیبان با منطقه همکاری می کنند.

حجت الاسلام میثم امرودی، معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران از انضباط شهری به عنوان یک طرح جامع و مفصل که به تصویب شوراهای تخصصی شهرداری تهران رسیده است، یاد می کند و می گوید: این طرح علاوه بر وجوه خدمات شهری، میراثی و ترافیکی، حوزه های اجتماعی و فرهنگی را نیز در بر می گیرد؛ ضمن اینکه مسوولیت برخوردهای انضباطی در این طرح با نیروی انتظامی است و ارتباطی با شهرداری ندارد.

وی به تشریح اقدمات معاونت اجتماعی و فرهنگی در محورهای مختلف می پردازد و در این رابطه اظهار می کند: یکی از این محورها پربار کردن اوقات فراغت اهالی است و بر این اساس ۸ مدرسه به صورت هیات امنایی تحویل شهرداری تهران شده که به بازماندگان از تحصیل اختصاص یافته است. شهرداری به دنبال تبدیل منطقه ۱۲ به قطب فعالیت های فرهنگی است و در این زمینه طرح هایی در حوزه حفظ و بهره برداری مناسب از ابنیه میراثی را نیز در دستور کار دارد.

اقدامات انضباطی بر عهده ناجا است

امرودی با اذعان به حضور معتادان در سطح محله هرندی و با تاکید بر اینکه رفع این معضل خواسته جدی شهروندان است، می گوید: برقراری امنیت با انجام اقدامات انضباطی بر عهده ناجا است اما شهرداری تهران ماموریت هایی در حوزه اجتماعی در دستور کار دارد که از آن نمونه می توان به کوچک کردن بوستان های بزرگ به منظور اعمال کنترل بهتر، تامین روشنایی مناطق خطرخیز سطح محله، از بین بردن فضاهای بی دفاع شهری و استقرار مراسم و پایگاه های فرهنگی در بوستان ها اشاره کرد. ضمن اینکه بحث امینت در وهله نخست یک بحث ذهنی است و شهرداری تلاش می کند این باور که امنیت اجتماعی محله هرندی در حال ارتقاء است را در اذهان اهالی ایجاد کند.

اطلاعات آماری از محله هرندی در حال تولید است

وی در پاسخ به سوالی درباره آمار آسیب دیدگان اجتماعی سطح محله هرندی، می گوید: من مسوول آمار نیستم. ضمن اینکه طرح مراجعه خانه به خانه از سوی شهرداری متشکل از یک مددکار، یک طبیب و یک کارشناس آمار در حال اجرا است و پس از آن می توان اطلاعات آماری دقیقی از تعداد معتادان، افراد شاغل یا بیکار و سلامت اهالی ارائه کرد. خوشبختانه سلامت اغلب خانه های مسکونی تاکنون تایید شده است و فقط خانه های مجردی جزو نقاط آسیب خیز محله است که برای تبدیل آنها به پانسیون تخصصی به منظور فراهم کردن امکان نظارت بیشتر اقدام شده است.

معاون شهردار تهران از همکاری با ناجا به منظور جمع آوری معتادان از سطح محله خبر می دهد و می افزاید: خودروهای گشت اجتماعی شهرداری هم اکنون در اختیار پلیس قرار دارد و جلسات هفتگی مستمر با حضور مسوولان نیروی انتظامی، پلیس راهور و شهردار تهران به منظور رصد اجرای طرح انضباط شهری برگزار می شود.

امرودی با بیان اینکه وزارت کشور در حوزه تامین مکان برای نگهداری معتادان تعهداتی را بر دوش شهرداری گذاشته است، تاکید می کند که اهتمام لازم برای انجام این تعهدات وجود دارد و احداث و تعمیر بخشی از این مراکز انجام شده و تقریبا آماده بهره برداری است.

آن گونه که معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران می گوید، قرار نیست مواجهه با معتادان به شکلی صورت گیرد که آنها به مناطق همجوار نقل مکان کنند یا در شهر پراکنده شوند، بلکه برنامه ریزی لازم برای انتقال آنها به کمپ های ترک اعتیاد و پس از آن مهارت آموزی برای کسب درآمد با همکاری دستگاه های ذیربط صورت گرفته است.

شهرداری مسوول اجرای ماده ۱۶ نیست

امرودی البته تاکید می کند که رسیدگی به وضعیت معتادان محله هرندی مسوولیت شهرداری نیست و در این رابطه می گوید: شهرداری تهران مسوولیتی نسبت به ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر ندارد، شهرداری تهران وزارت آموزش و پرورش نیست، ستاد مبارزه با مواد مخدر نیست، وزارت کشور نیست، قوه قضاییه نیست، بهزیستی و کمیته امداد هم نیست. اما مدیریت شهری تلاش می کند در حد بضاعت خود به کارهای بر زمین مانده ای از این جنس بپردازد و در یک هم افزایی با سایر دستگاه ها به حل مساله کمک کند.

وی در ادامه از تشکیل مجمع خیرین در سطح تمام محلات پایتخت خبر می دهد و یادآور می شود: این مجامع با مناطق و نواحی شهرداری تهران خواهرخوانده شده اند و در جریان طرح انضباط شهری نیز به منظور فقرزدایی از سطح محله هرندی و همین طور نگهداری ایتام، مجمع خیرین با همکاری دستگاه های مسوول نظیر بهزیستی و کمیته امداد فعال هستند.

امرودی بر ضرورت فراهم کردن زمینه کسب حلال برای اهالی محله هرندی و دیگر محلات منطقه ۱۲، اظهار می کند: پیش بینی شده که در قالب یک برنامه منظم دستفروشان جمع آوری شده و تحت آموزش قرار بگیرند. پس از آن در فضای پیاده راه ها نسبت به فروش صنایع خود اقدام کنند. کمااینکه برنامه مذکور از سال های قبل در پیاده راه ۱۷ شهریور و باب همایون اجرایی شده است.

معاون شهردار تهران با اشاره به شناسایی حدود ۱۰۰ مسجد و حسینیه در محله های هرندی و عودلاجان، از عبادت به عنوان یکی از محورهای اجتماعی و فرهنگی اقدامات شهرداری تهران در طرح انضباط اجتماعی یاد می کند و می افزاید: برای تقویت این مساجد برنامه هایی پیش بینی شده است تا فضای عبادت برای اهالی محله فراهم باشد.

وی از برنامه ریزی برای آموزش و تعالی شهروندان محله هرندی در قالب تفاهم با وزارت آموزش و پرورش و مساجد محلی خبر می دهد و خاطرنشان می کند: در حال حاضر کارگاه های تابستانی شهرداری تهران در تمام مدارس محله هرندی دایر است و آموزش های مختلفی از جمله آموزش شهروندی در قالب این کارگاه ها به کودکان و نوجوانان ارائه می شود.

امرودی با اعلام استقرار پایگاه های سلامت در محله هرندی که به صورت رایگان نسبت به سنجش سلامت اهالی اقدام و در صورت لزوم به پزشکان متخصص ارجاع می دهند، می افزاید: این طرح با اعلام آمادگی کامل وزارت بهداشت در حال اجرا بوده و سمن های پزشکی فعال در حوزه سلامت نیز شهرداری را در قالب یک برنامه مدون هفتگی همراهی می کنند.

او با تأکید بر اینکه طرح مذکور به صورت پایلوت در محله هرندی اجرا می شود و فعلا کل شهر درگیر طرح نشده است، می گوید: اقدامات فرهنگی دیربازده است و مانند سایر حوزه ها نظیر خدمات شهری به چشم نمی آید و به سرعت قابل سنجش نیست. اما شما می توانید این نکته را از قول من تیتر کنید که شهرداری تهران امروز اراده کرده تا راجع به این نوع معضلات فکر کند.

واکنش قناعتی به انتخاب محله هرندی به عنوان پایلوت

اما سخنان نمایندگان مردم در پارلمان شهری تهران درباره این طرح شنیدنی است. ابوالفضل قناعتی، عضو هیات رییسه شورای شهر تهران ضمن ابراز بی اطلاعی از جزییات این طرح، می گوید: به نظر می رسد فعل و انفعلات گسترده ای که در منطقه ۱۲ در حال وقوع است نیازمند تصویب طرح یا لایحه ای از سوی شورا است.

او درباره انتخاب محله هرندی به عنوان پایلوت طرح انضباط شهری این طور اظهار نظر می کند: شکی نیست که این محله از آسیب های زیادی رنج می برد و برقراری امنیت اجتماعی در اینجا اولویت دارد. اما اینکه آزمون و خطای این طرح در همان محله ای که بیش از همه جای تهران آسیب دیده است، صورت گیرد در ظاهر کار درستی به نظر نمی رسد. اما اگر شهرداری طرح مذکور را به همراه دلایل توجیهی انتخاب این محله به شورا بیاورد، ممکن است ما هم با آنها هم نظر باشیم. در شرایطی که اغلب اعضا از مفاد این طرح بی اطلاع هستند و شورا آن را تایید نکرده است، نمی توان اظهار نظر دقیقی ارائه کرد.

قناعتی با اشاره به عدم موفقیت طرح پیاده راه ۱۷ شهریور، خاطرنشان می کند: نگرانی شورا این است که این طرح بدون مصوبه و پیوست های اجتماعی و فرهنگی اجرا شود و بعد از چند ماه شاهد تجمع اهالی مقابل ساختمان شورا باشیم. کمااینکه در جریان پیاده راه مذکور حدود ۴۰۰ نفر بیکار شدند و بعد از گذشت سه سال از اجرای آن، هنوز وضعیت اشتغال آنها به شکلی که باید به سامان نرسیده است.

در عین حال اقبال شاکری، رییس کمیته عمران شورا معتقد است که شهرداری برای انجام وظایف جاری خود نیازی به مصوبه ندارد. وی از جزییات طرح انضباط شهری ابراز بی اطلاعی می کند و می گوید: ظاهرا این طرح با طرح خط سفید در ارتباط است اما چیزی بیشتر از این نمی دانم.

چراغ راه هر اقدامی باید مطالعه علمی باشد​

مجتبی شاکری، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران اوضاع محله هرندی را با گذشته محله خاک سفید مقایسه می کند و با تاکید بر ضرورت پرداختن به این امر می گوید: شاهد تلاش شهرداری تهران برای حل یک مساله پیچیده با مفروضات نادقیق و همین طور بدون تولید پیوست های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فنی هستیم. اما باید بدانیم هر اقدام اجتماعی و حتی کالبدی و عمرانی بدون داشتن اطلاعات دقیق از جنبه های اجتماعی معضلات محله هرندی، محکوم به شکست است.

وی با تایید این نکته که به دنبال درخواست مکرر، شهرداری مطالعات صورت گرفته درباره محله هرندی را در اختیار بنده گذاشته است، اضاف می کند: مطالعات پراکنده ای درباره این محله توسط پژوهشگران اجتماعی انجام شده است، اما اینکه شهرداری چطور می خواهد در محله هرندی تحول ایجاد کند به صورت روشن مطرح نشده است. در واقع شهرداری از یک تئوری راهبردای واحد و تقسیم وظایف روشن و مدون برای پیشبرد طرح خود در محله هرندی برخوردار نیست.

شاکری با اشاره به پیش بینی بودجه ۲۵۰ میلیارد تومانی برای منطقه ۱۲ در یکی از تبصره های بودجه سال ۱۳۹۴، تاکید می کند: هنگام تصویب این تبصره تذکر دادم که ما هنوز هیچ مطالعه ای درباره محله هرندی و منطقه ۱۲ ندیده ایم و در چنین شرایطی تصویب این رقم هنگفت منطقی نیست. شهرداری قول داد که در اولین فرصت پیوست های مطالعاتی این طرح را به شورا ارائه کند. با این حال به غیر از چند مطالعه پراکنده آن هم پس از اصرار زیاد، چیزی به دست ما نرسیده است. این در حالی است که از سال ۱۳۸۶ تهیه پیوست های اجتماعی، فنی، اقتصادی و فرهنگی برای کلیه پروژه های شهری قبل از اجرا، اجباری شده است.

وی با اشاره به سابقه محله هرندی تهران که کمتر از ۱۰۰ سال قبل خارج از حریم شهر محسوب می شد و محل برداشت خاک برای کوره های آجرپزی بوده است، یادآور می شود: گودهای سابق این محله نیز به این ترتیب شکل گرفته بودند. اما به مرور با اتصال این محدوده به بازار تهران، این محدوده به عنوان محل سکونت کارگران و همین طور پشتیبانی بازار نظیر انبار و بسته بندی شناخته شد. با این حال به مرور به محل تجمع آسیب های اجتماعی تبدیل شده .

این عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه نحوه مواجهه با آسیب دیدگان محله هرندی بسیار مهم بوده و نیازمند برنامه ریزی دقیق و از پیش تعیین شده است، تصریح می کند: چراغ راه هر اقدامی باید مطالعه علمی باشد. بررسی ها نشان می دهد که بیش از ۸۵ درصد از معتادان پس از جمع آوری و گذراندن مراحل ترک اعتیاد در کمپ ها، دوباره به چرخه مصرف باز می گردند. در چنین شرایطی نیازمند انجام مطالعات دقیق و علمی برای تعیین الگوی مداخله در محله هرندی و مواجهه با معتادان هستیم. این نگرانی وجود دارد که مبادا با یک اقدام اشتباه، این لکه سیاه در سرتاسر شهر پخش شود.

علی رغم همه اظهار نظر های متفاوت با این حال اهالی محله هرندی دلخوش هستند به ایستگاه آینده؛ به روزی که معتادان و بی خانمان ها و مجرمان جایی در محله شان نداشته باشند.

گزارش:نجمه رجب