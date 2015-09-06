«نتانیاهو» به شکست خود در برابر برنامه هسته ای ایران اعتراف کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزلم پست، «یائیر لاپید» رهبر حزب «یش آتید» با ارسال درخواست کتبی از کمیته نظامی و روابط خارجی پارلمان رژیم صهیونیستی (کنیست) خواست تا «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر این رژیم را به دلیل ناکامی در متقاعد کردن جامعه بین الملل به عدم توافق هسته ای با ایران مورد بازجویی قرار دهد.

لاپید که پیشتر از توافق هسته ای ایران به عنوان بزرگترین ناکامی تل آویو در حوزه سیاست خارجی یاد کرده بود ضمن اعلام این خبر گفت: نتانیاهو باید در برابر مردم اسرائیل بایستد و به شکست خود اعتراف کند.

لاپید در ادامه گفت: نتانیاهو حتی پیش از سخنرانی در کنگره آمریکا هم با جریان تبلیغاتی که به راه انداخت روابط ما را با این کشور خدشه دار کرده و موجب ایجاد تفرقه در جامعه یهودیان آن کشور شد. اقدامات وی موجب شد تا اسرائیل حمایت فراحزبی خود را در آمریکا از دست بدهد و امنیتش به بدترین شکل ممکن به مخاطره بیافتد. اگر نتانیاهو از اول هم می دانست که ما بازنده این میدان خواهیم بود چرا لابی «آیپک» را برای جلب حمایت کاخ سفید و کنگره به استفاده از نفوذ سیاسی خود واداشت؟ چرا در کنگره آمریکا سخنرانی کرد؟ تا وقتی که نتانیاهو نخست وزیر است نه تنها روابط ما با آمریکا بهبود نخواهد یافت بلکه در عرصه داخلی نیز مشکل خواهیم داشت.

لاپید پیشتر نیز استعفای نتانیاهو را به دلیل ناکامی در سیاست خارجی خواستار شده و گفته بود: در جریان ۳ دور از مبارزات انتخاباتی، نتانیاهو متعهد شد که مانع حصول توافق با ایران خواهد شد و او قول داد که تنها کسی است که می تواند مانع توافق با ایران شود، اما به خاطر شخص او است که از این توافق بد جلوگیری نشده است.