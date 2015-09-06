به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تدارکاتی تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان و پدیده مشهد که قرار بود در هفته جاری و در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شود، به دلیل انصراف تیم مشهدی از حضور در این دیدار، لغو شد.

ذوب‌آهن اصفهان در تعطیلات لیگ برتر، به دنبال برگزاری دو دیدار تدارکاتی بود و برگزاری مسابقه با تیم‌های برق شیراز و پدیده مشهد را در دستور کار خود قرار داده بود.

ذوب‌آهن روز پنجشنبه در نخستین دیدار تدارکاتی خود در ورزشگاه ملت اصفهان، مقابل برق شیراز به پیروزی دو بر صفر دست یافت.

برای ذوب آهن در این دیدار سید محمدرضا حسینی در دقیقه ۳۰ و هادی محمدی در دقیقه ۸۴ گل زدند.

قرار بود تیم اصفهانی عصر امروز در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به مصاف پدیده مشهد برود اما با توجه به انصراف تیم مشهدی از حضور در این دیدار، این مسابقه لغو شد.

مسئولان پدیده اعلام کرده‌اند که به دلیل نبود فرصت برای تهیه بلیت و سفر به اصفهان، این دیدار را لغو می‌کنند.

ذوب‌آهن اصفهان روز جمعه ۲۰ شهریور در مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور به مصاف تیم بادران تهران می‌رود.